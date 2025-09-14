Lo que necesitas saber: La Vuelta a España canceló este domingo la última etapa de la carrera por enfrentamientos entre la Policía y manifestantes.

Hoy no hubo podium ni medallas en la Vuelta a España, pues en la última etapa, protestas propalestinas interrumpieron la carrera. Debido a que la situación se intensificó, los organizadores decidieron suspender la competencia.

Boicot en competencia de ciclismo // X:@teledeporte (captura de pantalla)

Suspenden La Vuelta a España por protestas propalestinas

Nuevamente, manifestantes propalestinos ingresaron a la pista de La Vuelta a España para boicotearla… esto debido a la participación del equipo de Israel.

Y ni los más de mil 500 agentes que la policía de Madrid desplegó, fueron suficientes para evitar que los manifestantes interrumpieran la competencia.

Debido a que la situación escaló a enfrentamientos, los organizadores informaron que la etapa 21 había sido suspendida y dada por finalizada por motivos de seguridad. La victoria quedó en manos del danés Jonas Vingegaard.

Operativo durante carrera de ciclismo // Foto: Getty Images

Segunda vez en el mes que manifestantes interrumpen La Vuelta

Como ya te lo adelantábamos, desafortunadamente esta no es la primera vez que manifestantes suspenden esta competencia de ciclismo.

A inicios de septiembre, suspendieron la carrera tan solo a tres kilómetros de la línea de meta. Y es que lo mismo que en esta ocasión, el público ingresó a la pista para boicotear al equipo de Israel Premier-Tech.

En aquella carrera, se decidió no declarar un ganador de la etapa, algo que pocas veces se ha visto en estas competencias. Aunque quizá suceda más seguido si es que las manifestaciones continúan…