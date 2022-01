Todo lo que debes saber sobre la Final de la Supercopa Femenina de España

Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán la Final de la Supercopa Femenina en lo que promete ser un duelo espectacular con dos de los mejores tres equipos de la Primera Iberdrola en la actualidad. Las figuras estarán presentes con Alexia Putellas y la venezolana Deyna Castellanos, entre otras elementos de la élite internacional.

Este duelo se repite después de que blaugranas y colchoneras se enfrentaran por un boleto a la Final en 2021. Hace un año, el ‘Atleti’ se coronó al vencer 3-0 al Levante, pero antes eliminó a las campeonas de Liga en penales.

¿Cuándo y dónde se juega la Final de la Supercopa Femenina?

A diferencia de lo que ocurre con los torneos varoniles, que incluso van a países de Medio Oriente para incrementar los ingresos económicos, la Supercopa Femenina se queda en España. La Final se disputará en el Pabellón de la Ciudad del Futbol 1 en las Rozas; se trata de las instalaciones de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

El horario también parece una mala broma, pues el balón rodará el domingo 23 de enero a las 12:00 horas tiempo de España (5:00 horas del centro de México). Tal parece que los directivos se niegan a la posibilidad de abrir los grandes estadios para los equipos femeniles, aunque los cuartos de final de la Champions sean la prueba de que incluso se pueden romper récords.

El posible regreso de Virginia Torrecilla

La mediocampista fue diagnosticada en 2020 con un tumor en la cabeza y requirió cirugía, así como de una larga recuperación para volver a las canchas. El mundo del futbol la homenajeó de diferentes maneras en varios partidos; por ejemplo, la Selección Mexicana entregó un jersey con su nombre y número en la visita a España de abril de 2021.

La intención de Torrecilla siempre fue regresar al campo y ahora apareció en la convocatoria del Atlético de Madrid para la Final de la Supercopa Femenina. Esto también sucedió en la semifinal contra el Levante y si todo sale bien, podría tener minutos por primera vez desde el 11 de marzo de 2020.

Un Barcelona intratable y Alexia Putellas al mando

El Barcelona dejó en el camino al Real Madrid para meterse a la Final de la Supercopa Femenina. A pesar de que las blaugranas presumen un dominio aplastante en todas las competencias, tuvieron que apelar a un gol de último minuto de Alexia Putellas para avanzar.

Solo en la Primera Iberdrola, las dirigidas por Jonatan Giráldez presumen un invicto de 17 partidos que les permite acumular 51 puntos, 98 goles a favor y apenas cuatro en contra. En la Champions League superaron la Fase de Grupos con seis victorias y se perfilan como amplias favoritas para el bicampeonato.

Y como no puede faltar, la figura de Putellas es un plus que cualquier equipo puede envidiar. La mejor jugadora del mundo se llevó el Balón de Oro de France Football y también el The Best de la FIFA. Es determinante desde la recuperación en media cancha y continúa con la creación de jugadas hasta incluso llegar a la anotación.