Virginia Torrecilla sigue su lucha contra el cáncer: quiere volver al futbol

Una de las tantas historias complicadas que nos dejó el 2020 fue la de Virginia Torrecilla, futbolista del Atlético de Madrid que requirió una cirugía en mayo tras la detección de un tumor en la cabeza y mantiene su lucha contra el cáncer.

La mediocampista de 26 años de edad sorprendió al futbol español (y a gente de muchos otros países) cuando reveló su situación, pero con su anuncio llegaron cientos de muestras de cariño que le ayudaron a pelear poco a poco contra esta terrible enfermedad.

Entre ellas destacó la dedicatoria de Diego Costa después de anotar contra el Athletic de Bilbao en junio; sin embargo, los gestos aparecieron por todas partes del mundo, de más equipos varoniles y por supuesto femeniles.

Torrecilla podría regresar a las canchas

Una de las últimas apariciones de la jugadora se dio en el partido entre Cardassar y el Atlético de Madrid de Copa del Rey, realizó el saque de honor y recibió un pequeño homenaje que encabezaron los capitanes de ambos equipos al entregarle una placa conmemorativa y un ramo de flores.

La centrocampista también acude constantemente a las instalaciones del Atleti para visitar a sus compañeras y no alejarse del equipo, pero hace pocos días confesó a Radio Marca que cuando le detectaron el tumor, no tuvo problema en poner una pausa a su carrera.

“Cuando me diagnosticaron el tumor y me dijeron que no podía jugar mas al fútbol dije que no me importaba. Lo que quería era que me salvaran la vida. Lo prioritario en la vida es tu bienestar, tu salud, el futbol es secundario“, explicó Torrecilla.

No obstante, la oriunda de Cala Millor manifestó su interés en regresar lo antes posible al terreno de juego. Mencionó que es un tema que ya platicó con sus doctora e incluso ella le dijo que espera ansiosa por verla debutar nuevamente.

¿Miedo al cáncer?

Virginia Torrecilla no niega los sentimientos que experimentó durante el último año; además, comentó que aprovechó la ayuda profesional para desahogarse, ya que no quería afectar a su familia y amigos con una de las partes más complicadas de la enfermedad.

“Mentiría si dijese que no he pasado (miedo) y que no lo paso. Tienes que afrontar una enfermad que no sabes cómo va a salir. Siempre hay miedo de volver a recaer, pero hay que asumirlo y vivir para adelante“, agregó la dorsal número 14.

A pesar de que su batalla todavía no termina, la ídolo rojiblanca y compañera de la mexicana Charlyn Corral tiene a miles de personas que la acompañan a la distancia.

Asimismo, cuenta con muchas compañeras de lucha y varias son atletas. La futbolista Jen Beattie y la tenista Carla Suárez Navarro recibieron diagnósticos similares; al igual que Virginia, ambas comprobaron que siempre habrá alguien con el apoyo necesario para seguir adelante.