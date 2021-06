Así fue la presentación al estilo europeo de Florian Thauvin como nuevo jugador de Tigres

Por lo general, cada refuerzo que llega al futbol mexicano es presentado en una conferencia de prensa, acompañado de los directivos del club y el entrenador. Durante la misma, le entregan la playera y el primer contacto con los aficionados se da en su primer juego, ya sea oficial o amistoso, pero con Florian Thauvin, la situación fue diferente.

Además del protocolo con directiva y estratega, el jugador francés fue presentado a la afición al estilo europeo, de modo que el Volcán abrió sus puertas ara recibir a decenas de aficionados.

El jugador que llega a México procedente del Olympique de Marsella, vistió con el 26 en el dorsal y con bombo y platillo salió a la cancha para dirigirse al centro del campo, presentarse oficialmente con la armadura de Tigres y hacer unas cuantas dominadas con el balón, antes de ondear una bandera con los colores del equipo y dar media vuelta olímpica.

Florian Thauvin agradeció a Gignac

Antes de salir a la cancha para la presentación con los aficionados, Florian ofreció una conferencia de prensa en la que explicó cómo influyó André-Pierre Gignac, su compañero en el Marsella, para fichar con el equipo mexicano, aspecto que califico como una decisión sencilla.

“Él me ha facilitado todo para venir aquí. Fue muy fácil decir que yo quería venir. Me gusta mucho el futbol con pasión, fue un sueño para mí el venir a México, la afición es increíble, lo he visto ayer en el aeropuerto, la mentalidad es muy diferente. Gignac dice que la gente aquí es muy linda, en Francia hay veces que no es así”, manifestó.

Florian arribó a México el jueves 10 de junio y presentó pruebas médicas y físicas antes de ser presentado. Tras llegar como agente libre, el francés firmó un contrato de cinco años con el club mexicano.