El conflicto bélico en el que se encuentra Israel ha preocupado a todo el mundo, miles de civiles están en peligro y otros más han perdido la vida por los ataques terroristas de Hamás, por eso es que ​​Floyd Mayweather decidió enviar un jet llenó de suministros para los afectados.

Y aunque varios deportistas se han pronunciado a favor de la paz con mensajes en sus redes sociales muy pocos han tenido la iniciativa de apoyar con recursos materiales a los afectados.

Jet de Floyd Mayweather para Israel

Floyd Mayweather se ha caracterizado por ‘aventar’ dinero hasta por los codos, el ex boxeador no tiene problema en regalar sus miles de dólares a fans o asociaciones, por eso eso es que ante el conflicto en el que vive Israel decidió enviar un jet lleno de comida, agua, chalecos antibalas, entre otras cosas, no solo para civiles, también para soldados.

Hace unos días, Mayweather publicó en sus redes sociales varias fotografías en las que expresa su total apoyo a Israel, por eso es que parte de su ayuda también va destinada a los soldados de aquel país.

“Estoy con Israel contra los terroristas de Hamás. ¡Hamas no representa al pueblo de Palestina sino que es un grupo terrorista que está atacando vidas inocentes!” Floyd Mayweather vía IG

Recordemos que debido a estos ataques la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica quedó atrapada en Israel mientras se encontraban en un campamento de preparación de cara a los Juegos Panamericanos de Chile.

Las mexicanas tuvieron que esperar algunos días hasta que lograron abandonar el país.

Los ataques en Israel

El sábado 7 de octubre, un ataque terrorista orquestado por la organización Palestina Hamás en la Franja de Gaza tomó por sorpresa a Israel, más de dos mil cohetes fueron disparados a distintas partes de Israel, dando inicio a una guerra.

Está situación tiene en constante peligro a miles de civiles israelíes que han tenido que buscar refugio en bunkers para resguardarse de los ataques. El estado de alerta en el que se encuentra el país ha hecho muy complicado que puedan reabastecer sus víveres, por eso es que la ayuda humanitaria es necesaria.

