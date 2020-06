Fórmula 1 echa a Ecclestone por frases racistas y éste responde: “No es mi culpa ser blanco”

Bernie Ecclestone dejó de formar parte de la Fórmula 1, en la cual tenía un puesto como presidente honorario. Liberty Media, dueña del serial, se desligó por completo del británico, después de sus declaraciones racistas emitidas el viernes pasado, cuando aseguró que “en muchos casos los negros son más racistas que los blancos”.

Lewis Hamilton, el único piloto de color en la parrilla, fue el primero en reclamar este tipo de juicios este sábado y ahora la Fórmula 1 le quitó el cargo emérito y lo descartó para otro cargo futuro.

“En un momento en el que necesitamos de unidad para luchar contra el racismo y la desigualdad, estamos completamente en desacuerdo con los comentarios de Bernie Ecclestone, que no tienen cabida ni en la F1 ni en la sociedad moderna. El Sr. Ecclestone no tiene ningún rol con la Fórmula 1 desde que dejó la organización en 2017, y su título honorífico de CEO emérito ha expirado en enero de 2020″, indica Liberty Media en un comunicado, según Marca.

La respuesta de Ecclestone

El expresidentes de Fórmula 1 indicó que la empresa que maneja la Fórmula 1 le había prometido un nuevo cargo en el serial, después de no renovar como presidente honorífico. “Insistió mucho en que me daría un título muy importante y que había gente en Estados Unidos que mataría por ese reconocimiento”, sin embargo, en el contexto actual, ese cargo se vino abajo.

Ecclestone es un hombre de 89 años de edad, de 1.59 metros de estatura, aspecto por el cual ha sido víctima de burlas, por lo que descartó ser una persona racista, aunque algunas de sus frases no le ayudan.

“No es mi culpa que yo sea blanco o que sea un tipo bajito. En la escuela me llamaban Titch y me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. La gente negra debería hacer lo mismo. Cuando perdí mi carné de conducir, tuve un chófer negro. No porque fuese negro, sino porque no me importaba el color de la piel. Ahora de repente hablar de diversidad es moderno”, indicó a Daily Mail.

“Si una persona negra o blanca es rechazada en un trabajo, entonces uno debe preguntarse por qué. ¿Es por su color de piel o es porque no estaba preparados para hacer el trabajo? Eso es a lo que me refería. Y luego tienes a esa gente que va en las manifestaciones organizadas por ‘cuasimarxistas’. Quieren acabar con la policía, pero eso sería un desastre para el país. Si les preguntaras por qué protestan, seguramente ni ellos lo saben”, agregó.