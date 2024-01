Lo que necesitas saber: Bolt superó su propio récord en los 100 metros abordó del Genbeta por más de 5 segundos.

La Fórmula E llegó a México con muchas sorpresas, entre ellas la visita de Usain Bolt al Autódromo Hermanos Rodríguez y no solo llegó como invitado, también como piloto, ya que estuvo tras el volante del Genbeta, coche que pose el récord Guinness por la velocidad más rápida alcanzada por un vehículo en interiores.

El ocho veces campeón olímpico experimentó lo que vive un piloto en el Autódromo Hermanos Rodriguez y de acuerdo a sus palabras se necesita una gran preparación física y mental para poder manejar un auto así de veloz. Bolt aseguró que los pilotos también son atletas, aunque muchas personas opinen lo contrario.

Usain Bolt / Fotografía Formula E

¿Cómo le fue a Usain Bolt como piloto?

Usain Bolt estuvo bien asesorado por Jake Dennis, actual campeón de la Fórmula E y por Davil Coulthard, quienes le dieron sus mejores consejos antes de arrancar. El velocista aceleró desde la línea de salida del Autódromo y alcanzó una velocidad de 0-60 mph en 2.89 segundos, recorriendo los 100 metros en 4.36 segundos.

“El GENBETA es como un cohete. Tener la oportunidad de conducirlo fue una experiencia alucinante. La potencia desde el principio fue una gran sorpresa y la adrenalina que sentí está en un nivel diferente. Conducir el GENBETA no se parece a nada que haya experimentado antes. Me dijeron que en cuanto conduces no quieres parar ni bajarte y tenían razón“ Usain Bolt sobre el Genbeta de la Fórmula E

Para que se den una idea, Bolt tras el volante del Genbeta fue 5.22 segundos más rápido que su récord mundial de 100 metros que es de 9.58 segundos. El hombre más rápido abordó del coche eléctrico más rápido con una potencia de 400 kW.

Jake Dennis le regaló un casco personalizado a Usain Bolt / Fotografía Fórmula E

Bolt quedó fascinado con la potencia, la velocidad, la adrenalina y todas las sensaciones que tuvo abordo del Genbeta, es más, si pudiera lo conduciría todos los días; “Lo haría todos los días si pudiera. Si tengo más tiempo, definitivamente iré más rápido”.

“Me impresionó mucho la concentración y el deseo de Usain de realizar una buena actuación. Pon al hombre más rápido del mundo en este increíble auto de carreras y siempre lo llevará al límite. Una vez campeón, siempre campeón” David Coulthard sobre Usain Bolt

Los pilotos SÍ son atletas, dice Usain Bolt

Muchos aficionados a los deportes aseguran que los pilotos de carreras no son atletas y que el automovilismo no es un deporte ya que ‘solo se trata de manejar carros’ y ‘cualquier puede hacerlo’, sin embargo, no es tan fácil como parece, para empezar necesitan tener una buena condición física y sobre todo mental.

“Cada vez que experimento un deporte diferente, lo respeto aún más porque entiendo todo el trabajo que hay detrás de él“ Usain Bolt, multicampeón olímpico

Los pilotos deben reaccionar casi de inmediato a cualquier objeto extraño en su camino, su agilidad mental y capacidad para tomar desiciones, al mismo tiempo que hablan con su equipo y manejan el coche con cada uno de los botones que tiene que ser la mejor. Muchas personas no pueden hacer dos cosas a la vez, menos van a andar manejando un coche de carreras como profesionales.

Usain Bolt en Fórmula E

Bolt quedó fascinado con su rápido paso en las pistas y bromeó con que si le dan un auto bueno, aceptaría el desafío de ser piloto. Está más que claro que Bolt siempre va a estar relacionado con la velocidad en al pista corriendo o manejando.

