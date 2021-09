Georgina Rodríguez anuncia reality show en Netflix sobre su relación amorosa con Cristiano Ronaldo

Aunque parezca difícil de creer, en el mundo si existen historias de amor muy al estilo de Disney. Y si no me creen, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo probarán que están equivocados. ¿Quién no quisiera una historia de amor así como la que tienen este par de tórtolos?

Georgina Rodríguez, esposa del “Bicho” sorprendió al mundo al publicar una foto promocional del reality show que se centrará en la relación que tiene con el futbolista y que se podrá ver en la plataforma de streaming de Netflix, aunque aún sin fecha de estreno.



“Soy Georgina” es el título que tendrá el reality show y en el que veremos un poco más de la relación amorosa entre la joven española y el astro portugués, además de toda su familia, de ya 4 hijos. Así que, el traspaso a Manchester no es la única noticia que tiene que celebrar Cristiano Ronaldo, Georgina y toda la familia.

Álvaro Díaz, director de entretenimiento para Netflix España, habló acerca de este show en el FesTVal de Vitoria 2021 y comentó que podremos ver la historia de cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en el año 2016 y no sólo eso, la esposa de CR7 cuenta cómo pasó de no tener nada a tenerlo todo con el jugador.

Además, Álvaro hace mención de que la historia de Georgina Rodríguez es sumamente aspiracional -de ahí nuestra manera de decir que fue muy al estilo Disney-. El mundo de Georgina dio un giro de 180 grados, en el que en un momento vendía joyas y al otro posaba en una alfombra roja de la mano de Cristiano.

Un Cristiano Ronaldo totalmente enamorado de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo es un jugador sumamente disciplinado con su profesión, algunos podrían tacharlo de loco por hacer las cosas que hace para mantenerse en lo más alto –aquí te decimos a qué nos referimos- y la verdad es que ha logrado seguir en la élite del futbol mundial.

Su vida personal por otro lado, trata de guardarla lo más posible, aunque también gusta de compartir en redes sociales algunos momentos con sus hijos y con su esposa, Georgina Rodríguez. Y seamos sinceros, el “Bicho” se ve muy enamorado de su pareja y de nota.

En la serie de Netflix que está por estrenarse, podremos ver a un Cristiano comentando acerca de Georgina Rodríguez, el amor de su vida y soltará algunas frases que seguramente derretirán el corazón con sus declaraciones de amor.