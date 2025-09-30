Lo que necesitas saber: Gloria Zarza mejoró en París tres centímetros la marca con la cual logró la medalla de plata de Tokio 2020

Gloria Zarza no se conformó con la medalla de plata lograda en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La mexiquense también cuenta con una medalla de oro en París 2024.

Pero eso no es lo mejor, en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, se llevó el oro en el impuso de bala F54 y se convirtió en bicampeona de la especialidad, después de ganar el primer lugar en Kobe 2024.



Aunque más allá de las medallas, su historia es un mensaje de perseverancia, inició entrenando en un gimnasio casero.

Gloria Zarza en los Juegos Paralímpicos

Un gimnasio casero forjó la historia de Gloria Zarza

La pandemia transformó muchas cosas, entre ellas el entrenamiento de Gloria rumbo a Tokio 2020. Lo que era una rutina terminó con la cuarentena y el aislamiento para evitar contagios. Por ello, la lanzadora de bala buscó la manera de mantenerse en forma de cara a Tokio, justa en la cual consumó el subcampeonato paralímpico y sólo tres años después, en París 2024 transformó esa plata en oro. El gimnasio quedó atrás y la sala de su hogar se convirtió en su lugar de entrenamiento.

“En los pasados Juegos de Río 2016 quedé en cuarto lugar, a un centímetro del tercero, pero yo dije: no voy a trabajar por un centímetro, voy a trabajar por más y así lo hice. Ese año fue muy difícil, entré a cirugía del estómago y de ahí la pandemia, pero yo creo que eran más mis ganas.

“Adapté un gimnasio en mi sala, mi entrenador Iván Rodríguez Luna nunca me dejó, siempre estuvo pendiente de mis entrenamientos. Creo que esa medalla me sabe a oro“, dijo en entrevista con la CONADE.

@COPAME

Gloria Zarza presume ahora dos medallas Paralímpicas gracias a esa determinación de no sólo buscar un centímetro. En Tokio 2020 se hizo de la plata con una marca de 8.03 metros y en París mejoró su marca con un lanzamiento de 8.06 metros, tres centímetros más que en los Juegos Paralímpicos anteriores.

Gloria comenzó su andar por el deporte adaptado practicando basquetbol, disciplina en la que destacó por su fuerza en brazos. Para entonces tenía 28 años de edad, sin embargo, incursionó en las disciplinas de lanzamiento, donde obtuvo mejores resultados y donde encontró un camino más despejado como atleta paralímpica.