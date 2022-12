Terminó Qatar 2022 y se siente un poco feo pensarlo, pero el futbol no acaba y y desde ya tenemos partidos imperdibles en el futbol de Europa. La Carabao Cup regresó a la actividad tras el Mundial nada menos que con un Manchester City vs Liverpool, y Haaland no se tardó nadita en hacerse presente.

Foto: Getty

Así fue el gol de Erling Haaland en el Manchester City vs Liverpool

El androide está de vuelta luego de ser uno de los mayores ausentes en Qatar 2022. A Haaland le tomó sólo diez minutos en la cancha para vacunar a los Reds y lo hizo con una anotación muy a su estilo, es decir, con un remate nada habitual.

Erling remató un centro que prometía poco ganándole la espalda a Joe Gómez. El defensor del Liverpool no vio de dónde salió Haaland y el noruego mandó el balón al fondo de las redes con la plancha del pie.

-¿Se acabó el Mundial? Tranquilos, estoy yo.



Sí, Erling Haaland volvió con todo. Manchester City le gana 1-0 a Liverpool por la Carabao Cup.pic.twitter.com/XxEfGYw2IU — VarskySports (@VarskySports) December 22, 2022

Pero el gusto ni le duró tanto al Manchester City. Aunque Liverpool tuvo mucho menos tiempo el balón en sus pies, una buena al frente les bastó para empatar el partido. Joel Matip condujo el balón y encontró el espacio entre lineas para cederle a Milner, quien le puos un bombón a Fabio Carvalho nomás para empujarla.