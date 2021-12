¡Ciao Milán! Aquí puedes ver todos los goles de la jornada en la Champions League

La Champions League comienza a dejar estrellas en el camino. Erling Haaland se despide del torneo con un Borussia Dortmund que, en un grupo bastante accesible para su plantilla, se quedó en la orilla y fracasó en su intento de llegar a los octavos de final.

Los alemanes necesitaban golear al Besiktas en el Signal Iduna Park, porque desafortunadamente tenían una diferencia de goles negativos y para poder clasificar a los octavos de la Champions League. También necesitaban que el Ajax goleara por cuatro goles o más al Sporting Lisboa y ellos ganar por más de seis… no sucedió y el Dortmund se despide de Champions.

Otro drama era el que se vivía en el grupo B, pues tanto Porto, Milan y Atlético de Madrid podían clasificar a los octavos de Champions League o podían quedar eliminados de toda competencia europea y sellar un fracaso rotundo en esta temporada.

El factor clave era el Liverpool, ya calificado y líder del grupo, visitaba San Siro con una ayudita para su rival, pues algunos jugadores titulares descansaron. Jurgen Klopp quiso salir al campo en busca de hacer una fase de grupos perfecta.

Los goles de la última jornada de Champions League

PSG 4-1 Brujas

Dos minutos del partido habían pasado y Simon Mignolet ya había cometido el primer error del encuentro. Un flojo rechace del arquero del Brujas, hizo que el balón le quedará a Mbappé cerca del área chica y con maestría conectó el balón con la parte interna del pie para cruzar la pelota y abrir el marcador.

El PSG ya no se jugaba nada en la última jornada de la Champions League, ya tenía asegurado el segundo lugar de su grupo y sin la posibilidad de alcanzar al Manchester City, poco le importó, porque no dejó hace nada al Brujas. A los siete minutos, Di María mandó una vaselina a la espalda de los defensas y como Mbappé fue más rápido, se desmarcó para darle de derecha y cruzar el balón.

Un verdadero baile es el que le está pegando el PSG al Brujas, pues cayó el tercer gol y no podía ser de otro jugador. Lionel Messi recibió un balón de Mbappé pasadito el mediocampo y condujo el balón hasta llegar a la media luna, en donde buscó su mejor ángulo y con el sello de la casa, cruzó el disparo.

Brujas no podía quedarse de brazos cruzados y tenían que mandar un mensaje en ofensiva. La presión alta fue la respuesta y funcionó. Noa Lang recuperó el balón y llevó el balón entre los defensores, cuando encontró el espacio, cedió para Mats Rits, quien sólo frente al marco cruzó el balón para el de la honra.

Peeeeeeero, el PSG tendría una respuesta casi inmediata. De penal, Lionel Messi pondría su segundo gol en el partido y el definitivo, por si había alguna duda del poderío del conjunto parisino en esta Champions League.

RB Leipzig 2-1 Manchester City

Kyle Walker ha demostrado ser un lateral eficiente en su etapa con el Manchester City, pero en el encuentro contra el Leipzig, cometió un error fatal que costó el gol. Primero agarraron mal parada a la defensa ‘Cityzens’ y luego en un pase filtrado, Walker casi casi dejó pasar a Szoboszlai, quien se quitó a Zackary Steffen y con marco abierto, marcó el primero.

¡Goooool del Leipzig! 🔥 Los alemanes tomaron mal parada a la defensa de Pep, y Dominik Szoboszlai no perdonó ante Steffen. ⚽️ 🇩🇪 @RBLeipzig 1-0 @ManCityES 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#TNTSportsMex EN VIVO

📲 https://t.co/gE4ccqyyJU pic.twitter.com/C7mfX2TBp7 — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

El Leipzig se apegó a la máxima del futbol, técnico que debuta gana y los alemanes pusieron el 2-0 momentáneo en el marcador. Emil Forsberg fue el asistente y se encargó de ceder a André Silva. No caminan en la Bundesliga, pero están asegurando el pase a Europa League.

¡Gooool del Leipzig! 🔥 André Silva sentenció el juego con un bombazo a la esquina de la puerta de Zack Steffen. 🎯 🇩🇪 @RBLeipzig 2-0 @ManCityES 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#TNTSportsMex EN VIVO

📲 https://t.co/gE4ccqyyJU pic.twitter.com/zpKCqAGynJ — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Oleksandr Zinchenko dio muestra de su educada pierna izquierda, pues puso un centró que cruzó el área y Riyad Mahrez vino desde atrás para ganarle la posición al defensor y lanzarse de palomita para poner el primero del City en la última jornada de Champions League.

¡Gooool del City! 🔥 Trazo largo de Zinchenko que Riyad Mahrez remató de cabeza para descontar en el marcador. 👀 🇩🇪 @RBLeipzig 2-1 @ManCityES 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#TNTSportsMex EN VIVO

📲 https://t.co/gE4ccqyyJU pic.twitter.com/Sp1UGZMHsT — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

AC Milan 1-2 Liverpool

Allison se equivoca poco, pero afortunadamente para los italianos, esta vez fue a su favor. Un mal rechace en un tiro de esquina, le dejó el balón a Fiyako Tomori para abrir el marcador que hace soñar al Milan con los octavos de Champions League.

Poco les duró la ilusión a los rossoneros y el Liverpool es una fuerza imparable en ataque. Oxlade-Cahmberlain disparó desde afuera del área y el arquero Mike Maignan rechazó hacía el centro el balón, que le quedó a modo a Mohamed Salah para el empate.

Tomori pasó de ser heroe a villano. En un balón mal controlado por el defensor, Sadio Mané aprovechó el error para sacar un disparo que Maigan rechazó bien, pero le cayó el rechace a Origi, quien con un cabezazo puso el dos por uno.

¡Los Reds le dieron la vuelta! 🔥 En el rebote, Origi aprovechó el descuido de la zaga rossoneri para poner en ventaja a la visita. 🇮🇹 @acmilan 1-2 @LFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📺 @TNTLA

📱 @HBOMaxLA: https://t.co/f5cRSwhM3o TNTSportsMex pic.twitter.com/EwqLUC230f — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Ajax 4-2 Sporting de Lisboa

Una falta dentro del área por parte de Daniel Braganca se fue a revisar al VAR y Davide Massa, el árbitro italiano marcó el penal. Sebastien Haller, el máximo anotador de la fase de grupos de la Champions League, cobró el penal y no fallaría para su gol 10.

Tabata se inventó un pase increíble que se convirtió en el empate. El atacante mandó un balón que fue directo a Nuno Santos, que se tuvo que aventar y cruzó el balón ante la sorpresa de Remko Pasveer para el del empate y casi clasificación.

¿Qué estaba haciendo la defensa del Sporting? Aún tratamos de descubrirlo, pero la cosa es que perdieron el balón en su propia área y Antony recuperó para darle un baile a un defensor y arquero, para el gol de ventaja.

La segunda unidad es fundamental en el Ajax y para muestra un botón. Perr Schuurs recuperó un balón en mediocampo y condujo la esférica hasta la puerta del área grande y con los movimientos dejó sólo a David Neres, que sólo cruzó el disparo.

¡Cayó el tercero! 👋🏻 ⁰Neres acercó a los locales a la ronda perfecta y prácticamente definió el triunfo en la segunda parte. 🇳🇱 @AFCAjax 3-1 @Sporting_CP 🇵🇹#TNTSportsMex EN VIVO

📺 @CinemaxLA

📲 @HBOMaxLA

🔗 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/zb5zGMq4hV — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Si, el Sporting ya estaba calificado, pero eso no quiere decir que se dejó ante el Ajax. Más bien, el equipo neerlandés aprovechó todas y cada una de las oportunidades para cerrar una fase de grupos de la Champions League perfecta. Steven Berghuis marcó el cuarto y el de la goleada.

Para cerrar un partidazo individual, Tabata fue el encargado de acortar distancias y dejar en la lona la esperanza del Dortmund. Su gol, deja ya sin posibilidades a los alemanes de pensar en una clasificación.

¡Golazo para descontar! 💣 Bruno Tabata sacó un bombazo y acortó distancias para el cuadro portugués en la parte final del encuentro. 🇳🇱 @AFCAjax 4-2 @Sporting_CP 🇵🇹#TNTSportsMex EN VIVO

📺 @CinemaxLA

📲 @HBOMaxLA

🔗 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/c7OPn1OfSd — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Borussia Dortmund 5-0 Besiktas

La esperanza es lo último que muere y el Borussia Dortmund busca llegar a los octavos de final de la Champions League. Una maestría de contragolpe por parte de los alemanes y Donyell Malen aprovechó el gran pase de Jude Bellingham para abrir el marcador.

¡Se adelantó el local! 🗣️ Gran contra definida por Malen, para que se rompa el cero en Signal Iduna Park. 🇩🇪 @BVB 1-0 @Besiktas 🇹🇷#TNTSportsMex EN VIVO

📺 📲 @HBOMaxLA

🔗 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/j21YDED8NF — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

El capitán pone a soñar al Borussia Dortmund, Marco Reus pone el 2-0 por la vía de la pena máxima y con la prisa de hacer más goles para buscar la clasificación.

¡Se aumenta la ventaja antes del descanso! 🙌🏻 Marco Reus aprovechó una pena máxima y cruzó su disparo para irse cómodos al entretiempo. 🇩🇪 @BVB 2-0 @Besiktas 🇹🇷#TNTSportsMex EN VIVO

📺 📲 @HBOMaxLA

🔗 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/kZVxh0PPtc — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Revivió el Tiki-Taka del Barcelona, pero esta vez en los pies de los jugadores del Borussia Dortmund. Una jugada para enmarcar, Marco Reus sentenció el marcador y ya le están poniendo el ojito a ver cómo queda el Sporting de Lisboa.

Volvió Haaland a la Champions League y lo hizo con gol, como es su costumbre. A pesar de la goleada, al Borussia Dortmund no le alcanzaron los goles para poder pensar en los octavos de final de la Champions League, pero pueden pelear por la Europa League.

EL ANDROIDEEEEEEEE 🤖 Apareció Haaland desde el banquillo y en menos de cinco minutos ya se hizo presente en el marcador. 🇩🇪 @BVB 4-0 @Besiktas 🇹🇷#TNTSportsMex EN VIVO

📺 📲 @HBOMaxLA

🔗 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/5YulGyeLlR — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

No podemos negar que el Borussia Dortmund no lo intentó. Hizo su parte al golear al Besiktas, pero no le alcanzó por los goles que marcó el Spoting, sellando uno de los fracasos de la temporada en Champions League.

¡HAALAND ES INCONTENIBLE! 🤯 El noruego firmó su doblete y la feria de goles en Signal Iduna Park en su despedida de #LaChampionsMásGrande. 🇩🇪 @BVB 5-0 @Besiktas 🇹🇷#TNTSportsMex EN VIVO

📺 📲 @HBOMaxLA

🔗 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/gHodKbM7Ij — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Porto 0-3 Atlético de Madrid

Si alguien quería resarcir su imagen con la afición, era Antoine Griezmann. El francés regresó entre polémica al Atleti y en la última jornada de Champions League, le está dando la clasificación a los ‘Colchoneros’. Tras un tiro de esquina que cruzó toda el área, el balón le cayó a Griezmann sólo para empujar.

Victoria y clasificación para el Atlético de Madrid. Angelito Correa cierra todas las puertas al Porto y AC Milan, que se quedarán fuera de los octavos de final de Champions League.

Rodrigo De Paul ya en los últimos minutos acabaron con todas las dudas y marcó el tercero que huele a octavos de final de Champions League.

Real Madrid 2-0 Internazionale Milano

Vencer a Samir Handanovic no es nada sencillo y mucho menos con disparos de media distancia, a menos de que seas tan preciso como Toni Kroos. El alemán sacó un disparo cerca del área grande y salió cruzado y directo al ángulo inferior derecho. El arquero poco pudo hacer.

¡Goooool del Real Madrid! 👊🏻 Toni Kroos sigue encendido y sacó un bombazo de zurda para vencer a Handanovic. 🎯 🇪🇸 @realmadrid 1-0 @Inter 🇮🇹#TNTSportsMex EN VIVO

📲 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/aNgaBNHrxC — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Les reiteramos, la única manera de hacerle gol a Handanovic es en el ángulo. Marco Asensio puso un disparo cruzado con su pierna izquierda que se fue directo a la escuadra para el 2-0.

¡Goooool del Real Madrid! 👊🏻 Marco Asensio tenía 2 minutos en el campo y dejó este golazo para levantar al Bernabéu 🔥 🇪🇸 @realmadrid 2-0 @Inter 🇮🇹#TNTSportsMex EN VIVO

📲 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/Np7baEJAq8 — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Shakhtar Donestk 1-1 Sheriff Tiraspol

Mínimo cerrar la fase de grupos ganando, porque al Shakhtar ya no pelea nada en esta temporada. Ante su gente, buscó sumar los tres puntos y gracias a Fernando, pusieron el gol que abrió el marcador para los ucranianos.

YA LO GANA LA CASA ⚽ Los ucranianos pusieron el primero del partido con gol de Fernando, después de una magnífica recepción y cruzando al otro lado. 😱 🇺🇦 @FCShakhtar 1-0 @FotclubSheriff 🇲🇩#TNTSportsMex EN VIVO

📲 @HBOMaxLA

🔗 https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/LPX5H1s3n0 — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 7, 2021

Pero el Sheriff les dijo que no a la victoria de locales, de último minuto Nikolov le amargó la fiesta a los ucranianos y marcaron el gol del empate.