Lo que necesitas saber: Fórmula 1 celebró dos carreras en Las Vegas en 1981 y 1982 con más problemas que éxito

El Gran Premio de Las Vegas regresa al calendario de Fórmula 1 después de casi 40 años de ausencia. Sí, Las Vegas ya había sido sede del Gran Circo hace algunos ayeres, sin embargo, su pasó fue efímero y tan sólo se pudieron organizar dos carreras en los años 1981 y 1982, debido a que los resultados no fueron los esperados por los organizadores, pese a que quedó como la última carrera de la temporada y porque muchos pilotos se quejaron del desértico lugar.

Fórmula 1 no siempre fue popular en Estados Unidos y durante muchos años el automovilismo de dicho país se centró tanto en IndyCar como en Nascar, que son seriales que suelen correrse en óvalos (una de las razones por las cuales Malcolm y sus hermanos se aburrían en la serie).

¿Por qué Las Vegas quedó fuera del calendario de Fórmula 1?

El primer año que se corrió la Fórmula 1 en Estados Unidos fue en 1981, que fue el último año del mexicano Héctor Rebaque y tuvieron que pasar 30 años para que otro mexicano llegara a la máxima categoría con Checo Pérez.

Además de Rebaque, Fórmula 1 ya contaba con leyendas como Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet, Gilles Villeneuve, Mario Andretti y Keke Rosberg (padre de Nico Rosberg), quienes corrieron en un trazado armado en el estacionamiento del hotel Caesars Palace y si bien definió el campeonato de Nelson Piquet, la carrera no cautivó al público estadounidense.

Lo mismo sucedió en 1982, año el que se recuerda una temperatura de hasta 35 grados, lo cual dejó exhaustos a los pilotos, a tal grado que la ceremonia de premiación se tuvo que retrasar algunos minutos mientras los pilotos se recuperaban.

Las tribunas lucieron muchos huecos, por lo cual se optó por dejar fuera a Las Vegas del calendario de Fórmula 1 para el siguiente año, y es que el espectáculo quedaba comprometido por la salud de los pilotos (como en Qatar) y éste no era correspondido por el interés de los aficionados.

En 1981, Las Vegas vio coronarse a Nelson Piquet, mientras que en 1982 fue el turno de Keke Rosberg, pese a que ninguno subió al podio. En el primer año, el ganador de la carrera fue el australiano Alan Jones (Williams) y en el segundo fue el italiano Michele Alboreto (escudería Tyrrell), ambos con motor Ford.

Así lucían las gradas en el GP de Las Vegas en 1982

39 años de ausencia de Fórmula 1 en Las Vegas, hasta ahora

Tras la huida de Fórmula 1, el trazado fue habilitado para recibir a lo que hoy conocemos como IndyCar, que llevó a cabo dos carreras, pero sufrió el mismo “abandono” por parte del público, por lo cual después de la temporada 1984 el trazado fue demolido y el hotel fue ampliado.

Tuvieron que pasar casi cuatro décadas para el regreso de Las Vegas a Fórmula 1 con un circuito urbano, y tras los antecedentes de 1981 y 1982, se optó por realizar una carrera nocturna para evitar el calorón.

En cuanto a la asistencia del público, si bien se había reportado que no se habían agotado los boletos a una semana del Gran Premio del 2023, no sería abandonado de una manera tan drástica como en 1982, y es que el interés en Fórmula 1 creció de manera exponencial en Estados Unidos a partir del 2020, tras la pandemia de COVID y la serie de Netflix, Drive to Survive.

Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas es el primer evento gestionado directamente por Liberty, la empresa que es dueña de los derechos de Fórmula 1, por lo cual representa un proyecto importante que difícilmente dejarán caer, como sucedió hace casi cuatro décadas.

