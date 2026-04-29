Lo que necesitas saber: La FIFA tendrá que esperar a que la propuesta sea aprobada para presentarla ante el Consejo hasta el 2027.

La FIFA no solo aprobó la Ley Prestiani y el regreso a las competencias del Afghan Women United, también anda analizando la posibilidad de que todos los equipos tengan al menos un canterano en cada partido.

¿Por qué? Para garantizar espacios a los jugadores jóvenes. Esos mismos que se forman en las fuerzas básicas de los clubes, pero que no siempre tienen la oportunidad de tener minutos. Gran parte de los equipos apuestan por jugadores experimentados en lugar de los canteranos.

Captura de pantalla

¿Será obligatorio para los equipos tener un canterano en cada partido?

Todavía no. La FIFA recién aprobó el inicio de la consulta para implementar la nueva medida, pero todavía tiene que esperar a que todas las partes involucradas den ‘luz verde’.

La idea es que los clubes de categoría absoluta tengan, al menos, un jugador canterano sub-20 o sub-21 en cada partido. Y ojo, tiene que ser un futbolista formado en sus fuerzas básicas. Por ejemplo, si contratan algún refuerzo que entra en ese margen de edad, aun así tendrán que alinear a un canterano.

“El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para implementar la obligación reglamentaria de que los clubes de categoría absoluta cuenten al menos con un jugador canterano de la categoría sub-20 o sub-21 en el terreno de juego y presentar la propuesta ante el Consejo de la FIFA el año que viene“. Se lee en el sitio de la FIFA.

Fotografía @fifamedia vía X

Aunque la idea es buena para aquellos futbolistas jóvenes que tienen que competir contra los refuerzos y los jugadores experimentados, habrá que esperar hasta el 2027 para que se presente formalmente dicha propuesta.

Es decir, tenemos que esperar a que aprueben la idea, después a que sea presentada ante el Consejo de la FIFA y, por último, a que sea aprobada. En caso de que se haga realidad, algunos clubes van a batallar un poco, pero otros, como Chivas, no van a tener tanto problema.

¿Les gustaría ver más canteranos en los equipos de primera división?