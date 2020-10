Lo que sabemos del caso de Greta Espinoza, la jugadora de Tigres que recibió amenazas en Twitter

Tigres femenil doblegó por la mínima diferencia al Necaxa, con un gol de Sandra Mayor, sin embargo, el resultado fue lo de menos para el equipo regiomontano, que perdió a una de sus jugadores más importantes, la defensa Greta Espinoza.

La futbolista de 25 años había realizado el viaje a Aguascalientes, sin embargo, no apareció ni en la banca a la hora del partido, debido a amenazas de muerte contra su familia por parte de un usuario en Twitter identificado como @naye_fel.

Repasemos nuestra alineación de hoy en Aguascalientes. ¡Venga equipo que hoy ganamos! 🤟#PerfilTigre 💪 #EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/AmNh9tRUqS — Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) October 14, 2020

Las presuntas amenazas

Las amenazas fueron publicadas desde el martes 13 de octubre y entre el material compartido por parte del usuario agresor se encuentra una fotografía de un boleto de avión con origen en la Ciudad de México y con destino a Tijuana, Baja California, de donde es originaria la futbolista.

“Le haré algo a tus papás hoy, ya voy a para el aeropuerto de Tijuana, pensaba ir a Monterrey, pero nel, voy directo a donde te duele, con tus papás, en donde viven… Si no me ves en persona hoy, ahí les hago algo, me vale madres”, decía una de las publicaciones.

“Si no estás conmigo, no estás con otro”, finalizaban al menos otros dos mensajes. La cuenta del usuario amenazante fue cancelada.

La versión del club

Después del partido contra el equipo de Aguascalientes, el técnico de Tigres, Roberto Medina, fue cuestionado sobre la ausencia de su jugadora, de quien dijo se sentía mal, por lo cual no fue tomada en cuenta para el partido de la undécima jornada.

“Greta Espinoza se sintió mal físicamente, tuvimos la necesidad de darle descanso”, declaró el timonel, según la cuenta de San Cadilla Norte.

Roberto Medina sobre la ausencia de Greta: “Greta Espinoza se sintió mal físicamente, tuvimos la necesidad de darle descanso”. — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) October 15, 2020

Hasta el momento, la Liga MX ni la jugadora se han manifestado al respecto, por lo que se espera alguna versión oficial en los próximos días.

Se corta la racha de Greta Espinoza

El juego contra Necaxa fue el primero que se pierde Greta en la actual temporada y significó el fin de una racha de 62 partidos consecutivos, que es la racha más larga no sólo en la historia del club, sino desde la creación de la Liga MX Femenil.