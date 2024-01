Lo que necesitas saber: Guenther Steiner fue director de la escudería Haas desde 2014 hasta 2023

El 2024 comenzó fuerte en Fórmula 1 con el anuncio sobre la salida de Guenther Steiner como director de la escudería Haas, pese a que el italiano había ganado popularidad entre los aficionados tras su aparición en ‘Drive to Survive’. Su lugar finalmente será ocupado por el jefe de ingeniería, el japonés Ayao Komatsu.

Hasta ahora sólo sabíamos la noticia de la salida de Steiner una vez que se decidió no renovar su contrato y por primera vez el exdirector habló sobre su salida y lamentó que no tuviera la oportunidad de despedirse tanto de los pilotos como del resto del personal del equipo, con quienes convivió por varios años.

Gene Haas comunicó a Guenther Steiner el final con Haas

Guenther Steiner explicó que el dueño de la escudería, Gene Haas, le notificó que no se renovaría el contrato. La noticia fue comunicado a través de una llamada telefónica en el periodo entre Navidad y Año Nuevo.

“Fue una llamada telefónica, él me llamó y me dijo que no quería extender el contrato que vencía al final de la temporada y eso fue todo… Al final él es dueño del equipo, puede hacer lo que quiera y es su decisión”, mencionó.

¿Qué viene para Guenther Steiner?

Guenther Steiner reveló que por lo pronto no tiene prisa por volver a Fórmula 1, por lo cual tomará su tiempo para relajarse y sobre todo estar cerca de su hija.

“Por el momento sólo quiero relajarme un poco… No tengo prisa, ya sabes. Siempre hay gente que me verá por la Fórmula 1; he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos. Si hay algo interesante y que me suponga un reto, sí, pero buscar un trabajo sólo para seguir en la F1, quizá no es lo que quiero”.

“También es bueno estar con la familia, mi hija tiene 14 años y por eso es bastante exigente. Tratar de gestionar eso parece ser más difícil en este momento que dirigir un equipo de F1, así que haré esto durante unos meses”, explicó la estrella de ‘Drive to Survive’.

Steiner habló por primera vez sobre su salida de Haas en el National Exhibition Centre de Birmingham y aprovechó para despedirse se Haas a la distancia.

“No tuve la oportunidad de dar las gracias a algunas personas cuando dejé Haas F1. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo, que no pude despedirme como es debido cuando me fui, así que lo haré de esta manera. Y quiero decir también a todos los aficionados que nos apoyaron mientras estuve allí, es fantástico, gracias a todos por el apoyo que recibí y estoy recibiendo, así que estoy mega agradecido”.

