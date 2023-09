Lo que necesitas saber: Sólo 9 equipos en toda la NFL mantienen el invicto al comenzar la semana 3

¿Cómo? Ya se fueron dos jornadas de la NFL. Chale, bien dice que todo lo bueno se pasa como un suspiro en la vida y bueno los emparrillados entra en ese rubro, pero en fin, ya vámonos preparando para la semana 3.

Entrando en análisis de la semana 3 de NFL, primero tenemos que echarnos un clavadito a lo que sucedió en la jornada 2, porque recuerden que en la NFL todo es una especia de secuencia.

Partidos que no te debes perder de la semana 3 de NFL

49ers promete otra paliza a Giants

Para abrir la cartelera de la semana 3 de NFL, tenemos una auténtico partido disparejo. Giants perdió brutalmente en el primer partido y en el segundo, remontó a Cardinals de una manera increíble.

Peeeeeeeeeero, el problema es que, perderán a Saquon Barkley por lesión -el viejo gran problema-. No se va toda la temporada, por lo menos una buena noticia.

Malas noticias para Yayants, pero no tan malas – Foto: Sopitas.com

La mala, es que van contra los 49ers. Dallas les hizo mucho daño en defensa, pero San Francisco es un equipo más completo que los Cowboys y encima, tienen carro completo.

O sea, todo parece indicar que los Yayants saldrán malheridos de su viaje al Levi’s Stadium y si alguien tiene a jugadores de los 49ers en su Fantasy, pueden relamerse los bigotes.

La defensa de los niners, sólo se preocupaba por una cosa…bueno, ya no – Foto: Sopitas.com

Chargers vs Vikings, ¿alguien dijo que querían puntos?

Sí, lo sabemos, ambos llegan a la semana 3 de NFL con un récord de dos perdidos y ni un ganado. Entonces, ¿qué hace atractivo a este partido? Sencillo, las ofensivas.

Los dos equipos han perdidos sus partidos por diferencia de seis puntos o menos, o sea, que han sido partidos sumamente cerrados y que pudieron haber ganado sin problemas.

De momento, es claro lo que cada equipo necesita. Vikings, un corredor a la agencia libre, porque Alexander Mattison no puede con la carga solito. Para la semana 3, seguirán confiando en el corredor y en su impresionante juego aéreo.

Chargers tiene a Austin Ekeler lesionado, pero, es lo único en lo que flaquean. ¿Juego aéreo? Tiene ¿Alas cerradas? También ¿Un QB seguro? No del todo, pero Justin Herbert es muy bueno, aunque su toma de decisiones es cuestionada.

¿Qué esperamos del partido? Muchos puntos, altas en las apuestas y una que otra entrega de balón para las defensivas.

Se dice y se rumora que es la descripción gráfica de Chargers y Vikings en las primeras semanas de NFL 2023 – Foto: Sopitas.com

Steelers vs Raiders

Son de los dos equipos más populares en México, pero en esta temporada 2023, las cosas no pintan nada bien para ninguno. No tienen tan buen equipo, así que, cada partido es una final.

Steelers ya demostró que depende de la actuación de la defensiva, porque sino aparecen, están condenados. Kenny Pickett no es un QB capaz -así lo ha demostrado- de llevar en sus hombros a una franquicia de este tamaño.

Raiders no tiene mala defensiva, pero, por alguna u otra situación, no terminan por despegar. La ofensiva está en las mismas. Jimmy G es un mariscal de campo que es de regular a bueno, Josh Jacobs es un excelente corredor y el ataque aéreo no es el mejor, pero tampoco el peor.

Lo único que podemos asegurar, es que Jimmy Garoppolo saldrá al emparrillado tan guapo como siempre. Es de lo único seguro que se puede tener en el equipo de Las Vegas.

Jimmy G, posiblemente el jugador más rostro de la NFL – Foto: Sopitas.com

Main Event de la semana 3: Revancha de Super Bowl

Hace un par de años, fue el partido que definió un campeonato Vince Lombardi. En esta temporada 2023, ambos tienen que demostrar, que tienen el nivel para regresar a pelear un campeonato.

Rams tras levantar el título, tuvo una temporada 2022 de pesadilla. En 2023, está tratando de reponerse, pero le ha costado trabajo y aunque mantuvo la base, las lesiones e irregularidad, le ha pegado gacho.

Bengals está casi en las mismas. Joe Burrow no está al 100% y se nota, una lesión merma su juego; Cincinnati ya se dio cuenta de que si su QB no anda, la ofensiva menos.

Tee Higgins, Ja’Marr Chase y Tyler Boyd dependen totalmente de lo que pueda hacer Burrow. Joe Mixon, que muchas veces fue la válvula de escape, esta campaña poco o nada.

Es un partido sumamente atractivo, principalmente por el talento que tiene alrededor de los equipos, pero que puede pasar a ser un desastre… es un volado total.

Rams vs Bengals hace unos años en el Super Bowl – Foto: Getty Images

Los partidos de la semana 3 de NFL

Equipo vs Equipo Fecha Transmisión Hora Giants vs 49ers Jueves 21 de septiembre Fox Sports 18:15 horas Titans vs Browns Domingo 24 de septiembre NFL Game Pass 11 horas Falcons vs Lions Domingo 24 de septiembre NFL Game Pass 11 horas Saints vs Packers Domingo 24 de septiembre NFL Game Pass 11 horas Broncos vs Dolphins Domingo 24 de septiembre AfIZZIonados 11 horas Chargers vs Vikings Domingo 24 de septiembre Fox Sports 11 horas Patriots vs Jets Domingo 24 de septiembre Fox Sports 11 horas Bills vs Commanders Domingo 24 de septiembre NFL Game Pass 11 horas Texans vs Jaguars Domingo 24 de septiembre NFL Game Pass 11 horas Colts vs Ravens Domingo 24 de septiembre NFL Game Pass 11 horas Panthers vs Seahawks Domingo 24 de septiembre Fox Sports 14:05 horas Bears vs Chiefs Domingo 24 de septiembre Fox Sports 14:25 horas Cowboys vs Cardinals Domingo 24 de septiembre Canal 9 14:25 horas Steelers vs Raiders Domingo 24 de septiembre ESPN y Star+ 18:20 horas Eagles vs Buccaneers Lunes 25 de septiembre ESPN y Star+ 17:15 horas Rams vs Bengals Lunes 25 de septiembre ESPN y Star+ 18:15 horas Datos tomados de NFL MX

Todos listos y atentos para lo que suceda en la semana 3 de NFL – Foto: Sopitas.com

