Lo que sabemos sobre el impacto de un misil cerca del circuito de Jeddah de Fórmula 1

¿Y ahora? La Fórmula 1 llegó a Arabia Saudita para la segunda carrera de la temporada, pero lo deportivo pasó a segundo plano rápidamente. En Jeddah se habló más de un supuesto ataque con misiles a una planta petrolera, que podría poner en riesgo el resto de la actividad.

La Práctica 1 terminó con Charles Leclerc liderando, seguido por Max Verstappen y la sorpresa de Bottas en el Alfa Romeo. Sin embargo, lo que llamó la atención ocurrió fuera del circuito de Jeddah y abrió una fuerte conversación sobre la realización o incluso cancelación del Gran Premio de Arabia.

Este se llevó a cabo por primera vez en 2021 y generó polémica por aspectos técnicos en la pista. Ahora la historia es diferente en el arranque de temporada.

Días antes de que los pilotos llegaran al país y que comenzara la actividad del deporte motor, se habló del riesgo alrededor de las carreras. Rebeldes chiíes hutíes de Yemen atacaron diferentes ubicaciones hasta detener la distribución de petróleo. Aun así, el Gran Premio de Arabia Saudita se mantuvo en pie y se llevó a cabo la primera sesión de prácticas.

Sin embargo, después de esa hora en la pista comenzaron los rumores y la incertidumbre. Los reportes en redes sociales indicaron que el mismo grupo atacó una planta petrolera de Aramco, patrocinador de F1, solo a unos metros del circuito de Jeddah. Una larga nube de humo llamó la atención de los asistentes al Gran Premio, por lo que circularon también varios videos del momento.

El reportero Ben Hunt publicó más imágenes y detalló la situación conforme pasaron los minutos. En un principio publicó que el tráfico aéreo quedó detenido. Sobre la posibilidad de suspensión o cancelación de la Fórmula 1, las voces en Jeddah informaron que la postura momentánea es esperar mayor información de las autoridades locales.

Large fire at Aramco facility in Jeddah, Saudi Arabia after Houthi missile attack. It’s worth noting that the Formula 1 is in Jeddah this weekend. pic.twitter.com/Ozk35ekuu0

— Kyle Glen (@KyleJGlen) March 25, 2022