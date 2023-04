¿Se imagen a Sebastian Vettel de regreso en el lugar de Helmut Marko en Red Bull? Pues es una de las tantas opciones que han comenzado a sonar en medio de los rumores en Fórmula 1, los cuales apuntan a que el momento de que Marko se despida del Gran Circo está cada vez más cerca.

Tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, comenzaron a sonar los rumores sobre el futuro de Helmut Marko, quien ha hecho evidentes las diferencias con Oliver Mintzlaff, quien se ha encargado de la parte deportiva de la firma de las bebidas energéticas, entre ellas la parte de Fórmula 1.

Ante esta situación se dice ahora que la primera leyenda de esta escudería podría tomar el cargo de Helmut Marko, quien desde la fundación de la escudería en 2005 se ha encargado de asesorar al equipo y llevar no sólo pilotos como Checo Pérez y Vettel, sino ingenieros, como el caso de Adrian Newey.

Helmut Marko podría pasar por sus últimos momentos en F1

Se dice que Vettel tomará el lugar de Helmut Marko

Helmut Marko se encargó de encaminar el desarrollo de Vettel desde la academia de Red Bull y se convirtió en el primer piloto campeón con esta escudería, y tras su retiro en la temporada 2022, se dice y se cuenta que el alemán sería el sucesor, de acuerdo con el periodista de Sky Sports, Ted Kravitz.

“Es posible que veamos un regreso sorpresa de Sebastian Vettel este año, pero no será como piloto. Realmente creo que ha decidido no conducir más y como un hombre íntegro, como sé que es, no creo que vaya a decepcionar a todos diciendo ‘ahh, ¿sabes qué? No fui sincero. Creo que reemplazará a Helmut Marko, eso es más probable, como el tipo de asesor de deportes de motor”, indicó el comunicador, de acuerdo con motorsportweek.

Helmut Marko llevó a Vettel a la F1 / Getty Images

Ted Kravitz fue el periodista por quien Red Bull decidió vetar a Sky Sports Inglaterra debido a las críticas a la escudería y el apoyo hacia mercedes, al considerar que el título del 2021 fue un robo hacia el británico Lewis Hamilton.

Vettel también suena para Audi

Tras el retiro de las pistas, el futuro de Vettel suena para tomar un puesto directivo en un equipo, y Red Bull no es el único equipo que suena para el expiloto alemán, pues también ha sido relacionado con el proyecto de Audi, que tomará en lugar que actualmente tiene Alfa Romeo en los próximos años.

Vettel se retiró en 2021 con Aston Martin / Getty Images

Mientras tanto, en Red Bull también se han replanteado el futuro de AlphaTauri, que cambiará de nombre ante el poco impacto a nivel global generado con el nombre de la marca de ropa de la firma de bebidas, de acuerdo con el propio Helmut Marko, lo cual hace dudar respecto a su salida próxima de la organización, pues ha sido quien ha llevado el proceso de reestructuración en dicho equipo, así que hasta ahora el futuro del austriaco es sólo un rumor.