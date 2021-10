¿Por qué los Red Sox celebran cada home run con un ‘paseo’ en un carrito de lavandería?

¿Lo habías notado? La temporada 2021 de la MLB se acerca a su fin, pero la fiesta del beisbol continúa. Astros y Red Sox disputan la Serie de Campeonato en la Liga Americana y con los de Boston suele destacar su celebración acompañada de un carrito de lavandería. Esta pequeña curiosidad tiene razón de ser, como casi todo en la vida.

Si eres fan de las Grandes Ligas o en particular de los Boston Red Sox, seguramente habrás notado que el carrito de lavandería en su dugout tiene doble uso. Este no solo funge con el trabajo de recibir ropa sucia, sino que hay uno en especial que forma parte de los festejos de los peloteros.

Como en cualquier otro deporte, cada beisbolista e incluso entrenador tiene su manera de festejar. En silencio, con compañeros, algún saludo especial… todos son diferentes. Sin embargo, cuando se trata de los Medias Rojas hay que hablar de todo el equipo.

La razón detrás de la celebración de los Red Sox en un carrito de lavandería no es algo del otro mundo. Su esencia pretende unir los lazos de amistad y compañerismo entre los peloteros, que lucen cada vez más fuertes en la temporada 2021 de las Grandes Ligas.

Sin embargo, el origen del festejo se remonta a la campaña 2020. Ese año fue un tanto complicado para el equipo y los mismos jugadores buscaron la forma de animarse entre sí. Christian Arroyo explicó en una conferencia de prensa que esto es una probadita del gran ambiente que se vive y le da un plus a cada partido.

Aunque también hay obstáculos en esta historia, porque alguna vez Boston se quedó sin carrito. Para no perder la costumbre, los peloteros encontraron una alternativa y usaron una hielera. 😂

Red Sox didn’t have a laundry cart to use so they used a cooler 🤣 pic.twitter.com/dqmpIx2w0m

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 20, 2021