Kike Hernández: Del título con los Dodgers a figura de los Red Sox en 2021

En el beisbol siempre han existido las cábalas. Algunos atletas creen en las rutinas, otros tienen amuletos que les dan buena suerte… los Yankees incluso adoptaron una tortuga para ello. Entre las diferentes ideas y creencias, también podríamos hablar de los deportistas como Kike Hernández, que a donde va tiene buenos resultados.

Su versatilidad le permitió haber pasado por todas las posiciones del diamante. En la MLB pasó por los Houston Astros, Miami Marlins y los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que ganó la Serie Mundial de 2020; sin embargo, al final de la temporada cambió de aires y se anunció su llegada a los Boston Red Sox a principios de 2021.

Además de ser uno de los peloteros más efectivos en Grandes Ligas, Kike Hernández le pone sabor latino al Rey de los Deportes. Su padre, Enrique Hernández Sr. tiene experiencia como scout de los Piratas de Pittsburgh. Su madre Mónica González es cubana y vivieron en Puerto Rico durante muchos años.

Antes de llegar al profesionalismo, Kike estudió la secundaria en la Academia Militar Americana de Guayabo. En ese entonces era receptor y acaparó reflectores suficientes como para ser reclutado a los Estados Unidos… y así llegó a la MLB.

Hoy jardinero y shortstop, fue la elección de los Astros en la sexta ronda del Draft de 2009. Su primer llamado a Grandes Ligas se dio el 1 de julio de 2014 y ese mismo día debutó en el mejor beisbol del mundo; no obstante, a finales de mes salió para incorporarse a los Miami Marlins.

En diciembre de ese mismo año se anunció su cambio a los Dodgers y ahí fue donde su carrera dio un salto muy importante. Las estadísticas y nivel de Kike Hernández crecieron, hasta que logró ganar la Serie Mundial en una temporada atípica, pero sin duda muy exitosa… y luego vinieron los Red Sox.

Everything is coming up Kiké. 😂 pic.twitter.com/VkiWaJsQLi

— MLB (@MLB) October 16, 2021