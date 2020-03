El día que José Saturnino Cardozo prefirió la lealtad al Toluca que fichar con el América

Dentro del futbol mexicano hay anécdotas que muy pocas veces son contadas. Esta es una de ellas, donde un ‘legendario’ futbolista prefirió seguir en el lugar que se sentía cómodo, querido por su gente y donde marcó historia, pues hubo un día donde el América ‘tentó’ a José Saturnino Cardozo de fichar con ellos pero este los ‘mandó a volar’. Desde el baúl de los recuerdos.

De acuerdo a información de ‘MSN’, José Saturnino Cardozo recibió una inesperada visita del América por el año de 1999 y es que en ese entonces él no tenía contrato aunque ya llevaba 4 años con el Toluca y pese a lo atractiva que fue la oferta, su lealtad con los ‘Diablos’ fue mayor.

“Tuve un acercamiento del América en 1999; se acercaron conmigo después de la Copa América de Paraguay. Yo no tenía contrato en ese momento, por eso hubo ese acercamiento; querían que me fuera junto con Fabián. Estay se fue, yo me quedé. No estoy arrepentido, la decisión al final la tomé yo para seguir donde era feliz”, dijo José Saturnino Cardozo.

Aunado con esto, el ‘Diablo Mayor’ reveló que Toluca lo trató con mucho cariño y respeto desde el día que llegó, por ello no podía ‘traicionarlos’ e irse con el América, hecho que hubiera sido un error en su carrera.

“Uno le tenía más cariño a la institución, a los compañeros, al plantel. El plazo que me dieron cuando estaba lesionado. Olvidar eso sería muy malagradecido de mi parte, todo lo que hizo la directiva, llegar lesionado, aguantarme dos años y sólo porque me dan 100 pesos más, abandonar esa institución hubiera sido muy irresponsable de mi parte”, mencionó Cardozo.

Por último, el ‘Diablo Mayor’ mencionó que hubiera sido una buena experiencia estar con el América pero no se arrepiente de haber preferido al Toluca, pues ganó bastantes títulos, 3 campeonatos de goleo y el club prosperó gracias a su ayuda.

“Sí, hubiera sido bastante lindo. En ese momento no se dio, para bien del Toluca, por toda la continuidad que le dimos, por todo lo que vino después, a nivel de ganar títulos, haber ganado dos o tres títulos más, y haber ganado tres campeonatos de goleo. Fue fantástico”, sentenció José Saturnino Cardozo.