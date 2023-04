La película de ‘Air’ no sólo cuenta la historia de como Michael Jordan firmó con Nike y cambiaron el panorama de los sneakers deportivos; también la de Sonny Vaccaro, interpretado por Matt Damon.

Posiblemente, la persona más importante de la película sea el personaje de Sonny Vaccaro, pues si no es por él, la marca del Swoosh jamás hubiera encontrado a Michael Jordan y la historia sería distinta.

Michael Jordan en una de sus icónicas imágenes en la cancha – Foto: Getty Images

Básicamente, Sonny es uno de los pilares de la marca Nike y de todo el éxito que hasta la actualidad tiene. No se podría entender al Swoosh sin la influencia de Sonny Vaccaro.

Así que, contaremos la historia de Sonny Vaccaro y todo lo que ha hecho por Nike y otras marcas de sneakers, además, de descubrir a Michael Jordan, Kobe Bryant y otras leyendas del básquetbol.

Sonny Vaccaro, uno de los hombres importantes para Nike – Foto: Getty Images

La historia de Sonny Vaccaro y su influencia en Nike y los Air Jordan

Este personaje creció en Trafford, Pennsylvania y una de las curiosidades sobre él, es que no se llama Sonny. Su madre le dio ese apodo desde pequeño, por lo que su nombre real es John Pual Vincent Vaccaro.

“Mi madre siempre me dijo que yo era una luz brillante en su vida. Yo fui el primer hijo… así es como surgió Sonny, mi madre acaba de decir Sonny“, dijo Sonny Vaccaro en el documental de ESPN de 2015 llamado ‘Sole Man’.

En su crecimiento, el básquetbol era lo menos que pasaba por su cabeza, pues el fútbol americano y voleibol eran sus deportes predilectos. Desafortunadamente, una lesión le interrumpió su carrera en la Universidad Estatal de Youngstown.

Pero esa lesión que lo alejó del futbol, lo acercó al básquetbol, pues un entrenador le pidió ayuda para reclutar en jugadores de Pittsburgh que fueran a la Universidad Estatal de Youngstown.

Youngstone State University – Foto: Captura de pantalla

Creación del primer partido nacional de estrellas de la escuela secundaria

En 1964, Sonny Vaccaro cambiaría el panorama de los jugadores en las escuelas secundarias de toda Estados Unidos, pues tuvo la idea -junto a uno de sus amigos- de crear un partido nacional de basquetbol de estrellas de secundaria.

Nació un año más tarde el Dapper Dan Roundball Classic, partido que juntaba a los mejores jugadores de secundaria, y que hasta la fecha se siguen jugando, además de generar estrellas increíbles.

Algunos de los jugadores que han pasado por este partido son Patrick Ewing, Kobe Bryant, Vince Carter, Kevin Garnett, Dwight Howard, Tracy McGrady, Saquille O’Neal, Paul Pierce y más.

Kobe Bryant, leyenda de la NBA – Foto: Getty Images

Su llegada a Nike en 1977

En aquellos tiempos, Sonny Vaccaro trabajaba como maestro, aunque no buscaba hacer eso toda su vida. A la par de su labor de docencia, diseño prototipos de zapatos para deportes, incluyendo unos para básquetbol.

Sonny Vaccaro hizo el viaje desde su natal Trafford hasta Beaverton, Oregón; donde buscaba presentar sus diseños a Nike. En una reunión conoció a Rob Strasser, director de marketing de la empresa, consiguió empleo.

Ya como miembro del equipo de la marca del Swoosh, firmó a 10 de los mejores jugadores del básquetbol universitario. Primero pagó dinero a 20 entrenadores y dio zapatos a los jugadores, después el número incrementó a 50 coaches.

La firma de Michael Jordan

Nike estaba buscando a la siguientes estrellas para que promocionaran la marca y los elegidos fueron algunos de los jugadores que entraría al Draft de 1984 de la NBA, entre ellos Hakeem Olajuwon, Charles Barkley y John Stockton, según USA Today.

Pero, no pensaban en Michael Jordan, hasta que Sonny Vaccaro entro en escena, pues convenció a Nike de que todo el presupuesto se lo dieran a MJ, en lugar de firmar a varios jugadores.

Así fue como Michael Jordan dejó a Converse, marca que usaba en la Universidad para firmar un contrato bastante lucrativo con Nike. 2.5 millones de dólares y cinco años fueron los que convencieron a MJ.

Y fue así como Sonny Vaccaro se convirtió en uno de los hombres importantes de Nike, aunque hay varias versiones sobre esta historia. “Sonny ayudó, pero no fue el MVP en ese proceso. Sonny no me influyó para ir a Nike“, dijo Michael Jordan a USA Today Sports.

Pero, Sonny Vaccaro defiende su postura, pues no esconde que fue el salvador de la marca del Swoosh y eso sólo ellos lo sabrán. Aunque, tenemos que ver ‘Air’ para conocer un poco más sobre la historia.