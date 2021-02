La historia de The Miz: Nuevo campeón de WWE y criticado por sus habilidades dentro del ring

El evento Elimination Chamber 2021 sorprendió al mundo a poco más de un mes para Wrestlemania 37, no sólo Edge, ganador del Royal Rumble, eligió a quién enfrentaría en el evento más importante del año; también hubo un cambio de último momento en el campeonato de la WWE.

Drew McIntyre retuvo el campeonato dentro de la Elimination Chamber después de su famosa “Claymore Kick” sobre AJ Styles, pero en la celebración de su triunfo, Bobby Lashley apareció para atacar al campeón y dejarlo tendido sobre el ring y sucedió la sorpresa de la noche.

La música de The Miz sonó en la arena y corrió al ring con el maletín ‘dinero en el banco’ para hacer efectiva la clausula que le da una oportunidad titular en el momento que él decida y con el campeón sobre la lona, fue el momento perfecto para convertirse en nuevo campeón de la WWE.

Ver en YouTube

Para The Miz es el segundo campeonato máximo de la empresa, el primero en 2010 y también después de cobrar el maletín ‘dinero en el banco’ sobre Randy Orton y una extensa trayectoria como Campeón Intercontinental que contempla 8 veces como monarca.

¿Quién es The Miz?

Nacido en Ohio, Michael Mizanin estuvo en la televisión de Estados Unidos mucho antes de llegar a la WWE. Participó en varios reality shows de MTV como The Real World y The Gauntlet, entre otros. En el 2004 llega oficialmente a la WWE.

Ver en YouTube

Inicios, controversia con Daniel Bryan y vida personal

The Miz fue uno de los participantes del reality creado por WWE llamado Tough Enough y llegó a la final del torneo aunque perdió ante Daniel Puder y aunque no consiguió el contrato millonario, sí entró a la WWE y tuvo pocas participaciones como presentador del también show ‘diva serch’. En una aparición en Raw, la gente comenó a abuchearlo debido a que tenía que mencionar los números por los cuales la gente votaría por su diva favorita y The Miz olvidó la combinación númerica y fue evidenciado a nivel nacional.

Su carrera se ha visto plagada de controversia, debido a que la comunidad de fanáticos de la WWE y sus compañeros mismos, han criticado las pocas virtudes técnicas que tiene The Miz dentro del ring y las bastas oportunidades que merece para roles estelaristas y peleas por títulos.

La rivalidad con Daniel Bryan proviene del reality NXT, en el que The Miz era entrenador del de Washington, pero Daniel tenía una amplía carrera dentro de la lucha libre, primero como independiente y en Ring of Honor y se creo una enemistad que duraría hasta la fecha.

Bryan se tuvo que retirar debido a una lesión y se le ofreció el rol de Gerente General de Smackdown en una de las muchas divisiones de marcas y en uno de los shows posteriores, Daniel llamó a The Miz cobarde por su forma de luchar en el ring. además de llamarlo “suave”.

Ver en YouTube

Esto encendió la ira de The Miz que argumentó que él con su estilo “suave” podía luchar por 10 años más mientras que Bryan tuvo que retirse mintiendole a sus fans sobre su regreso. La lucha de palabras llegó a tanto que Daniel tuvo que salir de cámara.

Micheal está casado en la vida real con la también luchadora Maryse, a quien conoció en la WWE y tiene 2 hijos, además de una serie en el canal USA Network llamado Miz and Mrs.