¡Finalmente termina la espera! Para todo fan de la Fórmula 1 se volvió eterna la ausencia de los motores con eso de que se canceló el GP de China. Pero la sequía termina con el Gran Premio de Azerbaiyán y acá te vamos a contar la fecha, horarios, transmisión, links y todo para ver a Checo Pérez en vivo.

La actividad comienza el próximo viernes 28 de abril y concluye con la carrera el domingo 30. Un factor importante para no perdértelo es que se trata de un circuito callejero con todo y castillo incluido, y como bien sabemos, esta clase de pistas se le dan a nuestro Checo.

Horarios, transmisión y links del Gran Premio de Azerbaiyán / Foto: Getty

Llega la primera carrera sprint de la temporada

Pero antes de contarte cómo, cuándo y dónde ver en vivo a Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán, te recordamos que éste tendrá algunos cambios muy importantes porque será el primero con carrera sprint esta temporada.

A continuación te dejamos la info sobre el nuevo formato y los cambios en las carreras sprint en Fórmula 1 a partir del GP en Bakú.

Volviendo a la fecha y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán ya con los cambios antes mencionados, importante: el viernes 28 de abril será la práctica libre y después la clasificación para definir la parrilla de salida de la carrera en Bakú.

El sábado se disputarán la Q1, Q2 y Q3 para la carrera sprint (el Sprint shootout) y horas después vendrá la propia carrera sprint. Esto es, habrá emociones, polémicas, disputas, uno que otro desacuerdo entre Checo Pérez y Verstappen y todo lo que nos emociona de la F1 los tres días que dura el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Dónde, cuándo y a qué hora puedo ver en vivo a Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán?

Pero vamos ahora sí con lo que importa: la fecha, horario, transmisión y links para ver en vivo a Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán. Te advertimos que habrá que madrugarle un poco para ver cada evento.

Todo arranca el viernes con la práctica libre a las 3:30 am, hora de CDMX, mientras que la clasificación será un poco más tardecito, a las 7:00 am. El sábado también habrá que despertarse (o quedarse despierto) a las 2:30 am para el sprint shootout; la carrera sprint arranca a las 7:30 am.

Y lo mero bueno, el Gran Premio de Azerbaiyán será el domingo 30 de abril a las 5:00 am. La transmisión va por Fox Sports, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium, los cuales puedes ver en cable o también si tienes suscripción a Prime Video.

Evento Día Hora TV Links Práctica libre Viernes 28 de abril 03:30 am Fox Sports, Fox Sports 3 o Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Clasificación GP de Azerbaiyán Viernes 28 de abril 07:00 am Fox Sports, Fox Sports 3 o Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Sprint Shootout Sábado 29 de abril 02:30 am Fox Sports, Fox Sports 3 o Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Carrera Sprint Sábado 29 de abril 07:30 am Fox Sports, Fox Sports 3 o Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Carrera GP de Azerbaiyán Domingo 30 de abril 05:00 am Fox Sports, Fox Sports 3 o Fox Sports Premium F1TV y Prime Video