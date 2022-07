El regreso de Jürgen Damm a la Liga MX ha despertado varias críticas, entre ellas la de Hugo Sánchez. Primero fue Jared Borgetti al declarar que ningún futbolista actual sueña con jugar en el América y el Pentapichichi se unió a estas voces, aunque de una manera diferente.

Damm habló de su fichaje con el club de Coapa y desde que se concretó, lo define como un sueño hecho realidad. Sin embargo, ahora asegura que lo que está viviendo es superior a jugar en Europa.

“Mi sueño siempre fue vestir la camiseta del América y cualquier otra cosa es secundaria. Es mi sueño cumplido y Europa u otro tipo de cosa no se compara al sentimiento de poder estar en este club. Yo estoy contento con esta etapa que estoy viviendo“, en entrevista para ESPN.

Mexsport

La crítica de Hugo Sánchez tras las palabras de Jürgen Damm

Pues resulta y resalta que esas declaraciones no le gustaron ni tantito a Hugo Sánchez. El exfutbolista respondió que Jürgen Damm está demostrando una mentalidad ‘pequeñita’; además, aclaró que si bien es cierto que él jugó en el América, lo hizo en una etapa diferente.

“Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra porque no hay comparación de jugar en Europa. Jugar en el América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más“.

Mexsport

Pero eso no fue todo. Damm declaró que el futbolista mexicano tiene la posibilidad de pelear por un lugar contra cualquiera; por su parte, Hugo Sánchez aclaró que pudo decir para mostrar su intención de competir en el Viejo Continente.

“Me hubiera gustado más escuchar a Jürgen Damm diciendo: “Voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de ir a Europa y triunfar. Y tengo cualidades para triunfar en Europa. Métete eso en la cabeza, pero no digas que no se compara ir a Europa con jugar en el América. Esa es mentalidad pequeñita“, agregó Hugo Sánchez en Futbol Picante, también de ESPN.