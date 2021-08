¡Bravo! Irlanda acuerda igualdad salarial en selecciones femenil y varonil de futbol

¡Un paso más! La igualdad salarial es un tema muy controversial cuando se trata del deporte, pero la Selección de Irlanda demostró su compromiso al cerrar negociaciones de la mejor manera. De ahora en adelante, sus escuadras femenil y varonil ganarán las mismas cantidades.

Esta resolución es resultado de varias conversaciones entre los directivos de la Asociación de Futbol de Irlanda (FAI) y sus jugadores. La capitana Katie McCabe, así como el capitán Seamus Coleman encabezaron a sus equipos y el objetivo se cumplió de cara a los Mundiales de ambas categorías.

La escuadra femenil buscará su boleto para jugar en Australia y Nueva Zelanda, mientras la varonil quiere llegar a Qatar. Para que Irlanda alcanzara la igualdad salarial, los futbolistas aceptaron algunas reducciones en sus sueldos, que garantizará ingresos proporcionales para ambas partes.

“Es un gran día para el futbol irlandés. Hemos dado un gran paso con este acuerdo y le hemos mostrado al mundo lo que se puede lograr a través de la unidad. Seamus Coleman y sus compañeros merecen crédito por ser valientes y apoyarnos en este tema. Realmente lo agradecemos“, dijo McCabe al anunciar el acuerdo de la FAI.

Por su parte, Coleman se dijo contento por apoyar a sus compañeras y reafirmó el compromiso de toda la selección varonil para mantener la equidad: “Estamos encantados al hacer todo lo posible para que las jugadoras sean tratadas de forma equitativa y justa. Este acuerdo es adecuado para todos los que jugamos futbol en Irlanda“.

🎥 WNT captain @Katie_McCabe11 on the historic equal pay deal ☘️

🗣 “It represents unity and that’s what being Irish is all about. It really sends out the message that We Are One.”#WeAreOne | #COYGIG | #COYBIG pic.twitter.com/y23Lmrrr7X

— FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) August 30, 2021