Lo que necesitas saber: Isaac del Toro participará por tercera ocasión en la Itzulia.

Isaac del Toro ya está listo para participar en su siguiente competencia con el UAE Team. El mexicano liderará al equipo en la Itzulia Basque Country 2026, una carrera por etapas que inicia el 6 de abril.

Nuestro ‘Torito’ llega después de ayudar a su compañero y número 1° del mundo, Tadej Pogačar a ganar en la Milán–San Remo. Aunque está vez el esloveno no participará en la Itzulia, así que Isaac se perfila como uno de los favoritos para llevarse la victoria.

Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

¿Cuándo inicia la Itzulia, próxima competencia de Isaac del Toro?

La Itzulia 2026 inicia el lunes 6 de abril en Bilbao y termina el 11 de abril con el recorrido en Goizper-Antzuola – Bergara, después de seis días de competencia. Está será la tercera edición en la que participe Isaac del Toro.

Aunque en Milán-San Remo, Isaac no se pudo quedar con la victoria ni subir al podio, en lo que va de la temporada ha conseguido varios resultados importantes. Por ejemplo sus triunfos en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y un segundo lugar en la Strade Bianche, por lo que llega en un buen momento.

“Esta será mi tercera vez en La Itzulia, y estoy muy ilusionado. Es un lugar con una gran tradición ciclista. Los aficionados son muy apasionados del ciclismo y eso lo hace especial. La primera parte de la temporada ha ido muy bien, estoy contento con mis resultados y espero que podamos aprovechar este buen comienzo de temporada esta semana”

Competencia Fecha Itzulia País Vasco 6 al 11 de abril 2026

Etapas de la Itzulia

1° etapa: Bilbao – Bilbao

2° etapa: Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo

3° etapa: Basauri – Basauri

4° etapa: Galdakao – Galdakao

5° etapa: Eibar – Eibar

6° etapa: Goizper-Antzuola – Bergara

Fotografía itzulia.eus

Además de Isaac, el UAE Team también enviará a seis ciclistas más, quienes harán todo lo posible por conquistar la competencia y mantener el buen nivel que han mostrado durante el 2026.

Isaac del Toro

Igor Arrieta

Felix Grossschartner

Brandon McNulty

Domen Novak

Adria Pericas

Marc Soler

Esperemos que Isaac del Toro siga cosechando triunfos y resultados históricos.