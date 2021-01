James Harden se aleja de los Houston Rockets tras la derrota ante Lakers: “No somos lo suficientemente buenos”

Lejos estamos de aquel James Harden que fue MVP de la temporada de NBA, su versión actual dista mucho del jugador que se convirtió en estrella. Su físico lo aleja del mejor ritmo con los Houston Rockets, aunque su talento no ha dejado su cuerpo.

La Conferencia Oeste de la NBA tiene en lo más bajo a los Rockets, en el penúltimo lugar y perdieron su último partido ante Los Angeles Lakers por 117 a 100. Han ganado 3 encuentros de los 9 que han tenido en lo que va de la temporada y su racha actual es de 2 duelos perdidos.

En las 8 temporadas que James Harden con los Rockets, estuvo presente en el 94.1% de los partidos totales que disputó el equipo entre temporada regular y postemporada. Es decir, 698 partidos de los 741 posibles, de acuerdo a la cuenta de Twitter Basketball Reference.

Tras el encuentro, la conferencia de prensa de James Harden fue la que hizo estallar todo sobre su estadía en los Rockets, al mencionar: “No somos lo suficientemente buenos. Amo esta ciudad y literalmente hago todo lo que puedo, pero esta situación es una locura y no creo que se pueda arreglar“.

No es la primera vez que se habla de las intenciones de salir de los Rockets para James Harden, tras el fracaso de la temporada pasada, en el que fueron eliminados por los Lakers. Después de la eliminación su compañero Russell Westbrooke, en aquel momento con Houston, ya salió del equipo con dirección a los Washington Wizards y al parecer ahora “The Beard” busca su salida.

Su compañero de equipo, John Wall no se guardó nada en la conferencia posterior y después de las palabras de James Harden, dijo: “Cuando tienes a ciertas personas que no van con todo es difícil hacer algo bueno o algo especial con un equipo. Vamos, hombre: ¿quieres saltar por la borda después de nueve partidos?”.

