Jamie Chadwick, la bicampeona de W Series que apunta a la Fórmula 1

El Gran Premio de Gran Bretaña se lleva a cabo en más categorías que solo Fórmula 1 y en la W Series, la victoria ya quedó en manos de Jamie Chadwick. Originaria del Reino Unido, tiene 24 años y se perfila como la pilota con mayor proyección al Gran Circo.

La W Series se creó a finales de 2018 y tuvo su primera temporada en 2019, pero desde ese año y hasta ahora, parece que la británica no tiene rival. Campeona de aquella temporada, se perfiló como favorita para la siguiente en 2020, aunque esta fue cancelada por la pandemia de COVID-19.

En 2021 regresó cierta normalidad y Jamie Chadwick volvió a imponerse sobre toda la parrilla. Para 2022 hubo cambios en su entorno, ya que Jenner Racing entró en competencia y logró ‘fichar’ a la bicampeona. Después de tres fechas, la balanza se inclina notoriamente a su favor una vez más.

Getty Images

¿Quién es Jamie Chadwick y cuáles son sus posibilidades en Fórmula 1?

La pasión de Jamie Chadwick por el automovilismo comenzó cuando ella era una niña; un día asistió a una fiesta de karts junto a su hermano Ollie y la rivalidad creció poco a poco entre ambos. Su talento la llevó al Campeonato Junior de Ginetta con Jamie Hunter Racing en las temporadas 2013 y 2014; en este último año fue octava en el campeonato con cinco podios.

Ya en 2015 llegó al Campeonato Británico GT y se coronó campeona junto a Ross Gunn. Chadwick también ha participado y ganado las 24 Horas de Silverstone y más adelante alcanzó las 24 Horas de Nürburgring, aunque ahí no obtuvo la victoria.

Académicamente se formó en Cheltenham College, destacando en Química, Geografía y Ciencias del Deporte. Así que se trata de una pilota muy completa, con conocimientos extra, pero dentro del deporte.

Ahora también es parte de la Academia de Pilotos de Williams, por lo que se dice que el equipo británico podría impulsarla a llegar a Fórmula 1. De esta manera, el trabajo de Jamie Chadwick en 2022 está en W Series con Jenner Racing y al mismo tiempo, tendrá continuidad en otra escudería rumbo a la máxima categoría.

Y si bien es cierto que este es su sueño, la misma Jamie Chadwick acepta las complicaciones que esto implica. Nos encontramos ante una temporada en la que el esfuerzo físico ha crecido en la parrilla por las nuevas regulaciones y ahí están las dudas de la británica.

“Me he puesto la meta de competir en Fórmula 1, pero no sé si realmente es posible. Para ello tienes que pasar por categorías como F3 y F2, lo cual es extremadamente físico. También lo es la Fórmula 1 y no sabemos exactamente de qué es capaz una mujer. No hay una que lo haya hecho en una era reciente“, explicó Chadwick de acuerdo con Sky Sports.

Getty Images