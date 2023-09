Lo que necesitas saber: Luis Rubiales renunció a la RFEF y Jorge Vilda fue despedido como DT de la Selección Femenil de España, pero las jugadoras piden cambios de raíz para generar un ambiente seguro. Rubiales ya fue llamado a declarar por presunta agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso

Las jugadoras españolas tomaron una decisión el pasado 25 de agosto: ponerle fin a las prácticas que no tienen lugar ni en el futbol ni en la sociedad. Ellas tienen claro que el sol no se tapa con un dedo y la renuncia de Luis Rubiales no es suficiente para que regresen a la Selección Femenil de España.

Alexia Putellas compartió un comunicado este 15 de septiembre para dejar claro que la renuncia de Rubiales y el despido de Jorge Vilda no cortan el problema de raíz. Por ello mantienen su postura de no volver a vestir La Roja hasta que no se terminen de realizar los cambios que consideran necesarios para sentirse seguras.

Las jugadoras de España no volverán a la selección pese a renuncia de Rubiales / Foto: @FIFAWWC

Hay diálogo entre jugadoras de España y la RFEF, pero no es suficiente para que regresen

En el comunicado, las jugadoras vuelven a condenar lo que pasó en la premiación del Mundial Femenil 2023 y el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. En esas reuniones han expresado los cambios que solicitan:

Reestructuración del organigrama del futbol femenino

Reestructuración del Gabinete de la Presidencia y de la Secretaría General

Dimisión del Presidente de la RFEF

Reestructuración del área de comunicación y marketing

Reestructuración de la dirección de integridad

“A día de hoy, tal y como hemos transmitido a la RFEF, los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el futbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento”.

“Es momento de luchar por las próximas generaciones”

Esta nueva postura —o más bien, esta reafirmación de su postura—, va firmada por 39 jugadoras, entre quienes están la propias Jenni Hermoso y Alexia Putellas; además de las distintas jugadoras nominadas al Balón de Oro y al premio The Best: Aitana Bonmatí, Alba Redondo, Olga Carmona, Salma Paralluelo y Mapi León.

“Somos profesionales, y lo que más nos llena de orgullo es vestir la camiseta de nuestra selección y llevar a nuestro país a los puestos más altos. Por ello creemos que es el momento de luchar para mostrar que estas situaciones y prácticas no tienen cabida en nuestro futbol ni en nuestra sociedad (…) Lo hacemos para que las próximas generaciones puedan tener un futbol mucho más igualitario“.

El comunicado de las jugadoras de España

Luis Rubiales ya se presentó a declarar

Tal como adelantamos por acá cuando la Fiscalía presentó el caso ante la Audiencia Nacional, Luis Rubiales fue llamado a declarar ya en calidad de investigado por el posible delito de agresión sexual y coacciones.

Las fotos del expresidente de la RFEF llegando a las instalaciones y pasando junto a vehículos de la Policía Nacional, han despertado muchas sensaciones. Las jugadoras de la Selección Femenil de España lo tienen claro; la renuncia no fue suficiente.

