Jesse Carrasquedo, el joven piloto impulsado por Checo, gana en la F4 ante el hijo de Fitipaldi

Así como Checo Pérez aprovechó el error de Lewis Hamilton para ganar el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1, Jesse Carrasquedo hizo lo propio en la Fórmula 4 de Dinamarca, en la cual debutó y en su presentación subió a lo más alto del podio.

Carrasquedo es una de las jóvenes promesas del automovilismo mexicano y su desarrollo está en la mira de Checo Pérez, quien ha brindado apoyo al joven volante originario de Guanajuato.

En la carrera estuvo presente el hermano de Checo, Antonio Pérez, quien ha seguido de cerca la evolución de Jesse, a quien además apoyo para mejorar aspectos antes, durante y después de las carreras.

Para darle justo valor al triunfo de Jesse debemos explicar que en esta categoría se encuentran pilotos que apuntan hacia Fórmula 1 y que incluso cuentan con una enorme tradición en el Gran Circo, como es el caso de Emmo Fitipaldi, hijo de Emerson Fitipaldi, y quien tiene 14 años.

También figura la japonesa Juju Noda (15 años), hija de Hideki Noda, quien corrió una temporada en F1 con Tourtel Larrousse en 1994. La joven piloto es uno de los grandes prospectos a sus 15 años y que desde los nueve años maneja en Fórmula 3.

En las últimas vueltas de la carrera, Emmo Fitipaldi lideraba la carrera, cuando Juju Noda lo bloqueó en una de las curvas del circuito, por lo que Emmo tuvo que abandonar.

Juju continuó con la carrera, aunque fue sancionada, mientras que en los alrededores de la pista Emerson encaró a Hideki Noda, quien para tratar de evitar cualquier conflicto mayor salió de la zona para alejarse de Emerson.

Completely chill scenes at #DanishF4 today. Juju Noda crashes Emmo Fittipaldi off in the last lap. Emerson not happy with Juju’s father Hideki. pic.twitter.com/35bCfZ2qCZ

