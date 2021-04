Joan Laporta mantiene su idea sobre la Superliga: “Es absolutamente necesaria”

El presidente del Barcelona dio sus primeras palabras después de que se uniera a los 12 equipos fundadores de la Superliga y después de que el proyecto se viniera abajo tras la salida de algunos de los clubes, y a pesar de que la idea ha recibido muchas críticas por aficionados, otros dirigentes y prensa, Joan Laporta sigue defendiendo a la Superliga.

Barcelona y Real Madrid son los únicos clubes que al momento siguen dentro del proyecto llamado Superliga, pues ninguno ha emitido algún comunicado oficial acerca de una salida, cosa que sí hicieron Atlético de Madrid, Juventus, Milan, Internazionale Milano, Manchester United y City, Arsenal, Liverpool, Chelsea y Tottenham.

“Es absolutamente necesario que los clubes grandes digamos nuestra opinión respecto al reparto económico. Somos partidarios de las ligas estatales y hablaremos con la UEFA. Es una necesidad, pero la última palabra al final la tendrán los socios“, dijo Joan Laporta para TV3.

Joan Laporta se mantiene firme en sus ideas de apoyar la estructura que tiene la Superliga, a pesar de que ha existido presión por parte de algunos clubes, la idea y propuesta sigue existiendo, es por eso que el Barcelona aún no se ha bajado del barco.

En la entrevista menciona que los inversionistas del proyecto son muy importantes, los salarios muy altos y que los méritos deportivos también se deben de tomar en cuenta para esta Superliga, además defendió la postura de Florentino Pérez sobre la distribución de recursos económicos.

“Los grandes aportamos muchos recursos y tenemos que decir nuestra opinión sobre el reparto económico”, añadió Joan Laporta a las declaraciones ya hechas a favor de la Superliga y de Florentino, en las que decía que los clubes “modestos” vivían a costa de los clubes grandes.

Florentino Pérez señala a un club del declive de la Superliga

Florentino Pérez se volvió a hacer presente en un programa de televisión, ahora fue en El Larguero de la Cadena Ser y el tema obligado era la Superliga y la implosión que tuvo a sólo unos días de ser creada y su respuesta llama mucho la atención.

Señala a un club inglés, como uno de los responsables de que todo el proyecto se viniera abajo y aunque no mencionó a ninguno de los 6 clubes ingleses: “Había alguien entre los seis equipos ingleses que no tenía mucho interés en la Superliga y eso empezó a contagiar a los otros. Es un equipo que no estuvo convencido nunca“.

En un informe del periódico The Guardian, todo señala que al club al que hace referencia Florentino Pérez es ni más ni menos que el Manchester City. De hecho, le preguntaron si era el City, el equipo del cual dudaba y no tardó en soltar una frase que parece que da la razón.

“Manchester vio la campaña diciendo que esto matará las ligas, que no permitirá méritos deportivos, que fue el final del fútbol. Hay gente que tiene privilegios y no quiere perderlos, aunque arruine el fútbol. Cuando los ingleses me llamaron, nos reunimos para ver qué podíamos hacer. Lo intentaron, pero dijeron: ‘Mira, no vamos a hacer esto’ ”.