Lucas Pinheiro, del retiro a una histórica medalla para Brasil y Latinoamérica

Lo que necesitas saber: Brasil es apenas el tercer país de toda América que gana una medalla en Juegos Olímpicos de Invierno en la historia, junto a Estados Unidos y Canadá

Lucas Pinheiro Braathen es un nombre que resonará en la eternidad del deporte latinoamericano. Gracias a su medalla de oro con Brasil, ¡se convierte en el primer latino que sube al podio de unos Juegos Olímpicos de Invierno en toda la historia!

Suena a algo surrealista… Acá nos costó creerlo al grado de que revisamos uno a uno todos los medalleros de la historia. Y en efecto, jamás antes en la existencia de la humanidad, un país latino había ganado medalla en Juegos Olímpicos de Invierno. ¡Es historia pura!

Lucas Pinheiro Braathen / Foto: @juegosolimpicos

Lucas Pinheiro Braathen y su histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Lucas Pinheiro Braathen ganó la prueba de eslalon gigante varonil en el Esquí Alpino de Milán Cortina, misma prueba donde el mexicano Lasse Gaxiola hizo su debut en Juegos Olímpicos de Invierno.

Cronometró 1:13:92 en su primera carrera y luego 1:11:08 en la segunda, para un total de 2:25:00. Con eso derrotó a dos muy fuertes competidores suizos, quienes completaron el podio. La plata se la quedó nada menos que Marco Odermatt, medallista de oro en la misma prueba hace cuatro años.

Brasil, apenas el tercer país de América que gana medalla en Juegos Olímpicos de Invierno

Estamos hablando mucho de Latinoamérica, pero en realidad es una medalla histórica para todo el continente. Brasil es apenas el tercer país de toda América que entra en un medallero de Juegos Olímpicos de Invierno, naturalmente junto a Estados Unidos y Canadá.

Seguro, que Brasil gane medalla de oro no hará que México, Argentina o Chile tengan un reconocimiento, pero es un triunfo sudamericano y latino porque nos recuerda que todo es posible. Quién sabe, quizá nuestro país sea el próximo en celebrar una medalla como lo ha hecho Brasil este 14 de febrero.

Lucas Pinheiro Braathen / Foto: @juegosolimpicos

Lucas Pinheiro, el noruego que le da la primera medalla a Latinoamérica

Ahora bien, hay algo que no podemos dejar de mencionar. Lucas Pinheiro Braathen nació en Noruega, y estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 representando a su país natal. Compite por Brasil desde hace un par de años por su madre, que sí es brasileña.

Lo sabemos, como que se siente un bajón de pensar «primera medalla para Latinoamérica, ¿y la ganó un noruego? Así que chiste».

Pues sí tiene chiste. Lucas Pinheiro no sólo cambió de federación, en realidad se retiró en 2023 del deporte al no encontrar en la federación de Noruega condiciones para seguir compitiendo. Hubo temas más allá de la nieve que lo hicieron tirar la toalla.

Pero su amor por el deporte y extrañar la competencia lo empujaron a volver, esta vez con su segunda casa: Brasil. Desde niño vivió entre el clima frío de Noruega y el calor del país natal de su madre, pues visitaba muy seguido Sao Paulo y Campinas. ¡Claro que tiene mucho de brasileño además del apellido!

Lucas Pinheiro Braathen / Foto: @juegosolimpicos

Y llámalo suerte, llámalo preparación, llámalo coincidencia… Cuando compitió por Noruega en Beijing 2022, no completó ninguna de las dos pruebas de eslalon. Ahora en 2026, con la bandera de Brasil, no sólo completa la prueba, sino que lo hace con el mejor tiempo de todo el mundo.

“Representé a un país con nieve, pero siempre quise ser más que un simple atleta y esquiador. La oportunidad de llevar la bandera brasileña es un sueño. Es la oportunidad de convertirme en una fuente de inspiración para la gente, de demostrarles que todo es posible”, dijo a Olympics.com.

Sea como sea, un brasileño subió al podio por primera vez y es la primera medalla para Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno. Y lo dicho, lo importante es que puede inspirar a más atletas latinos a creer que es posible.