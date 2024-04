¿Recuerdan el Gran Premio de Australia? Ese mismo en el que Fernando Alonso fue duramente sancionado por causar el incidente de George Russell en la última vuelta de la carrera. Bueno, pues resulta que Johnny Herbert, uno de los comisarios durante aquel fin de semana, declaró que ha recibido amenazas de muerte.

Entre la sanción que recibió Alonso en Australia y en China, acumula un total de 6 puntos de sanción en la superlicencia. Recordemos que en caso de llegar a 12 tendrá que cumplir con una carrera de suspensión.

De acuerdo con declaraciones de Johnny Herbert, después de que se aplicó la sanción de 20 segundos y 3 puntos de penalización contra Fernando Alonso por frenar en dos ocasiones antes de tiempo y ocasionar el choque de George Russell, comenzó a recibir amenazas de muerte.

En su mayoría, eran seguidores del español los que le escribieron. Algunos asegurando que lo buscarían en su domicilio y que estaban listos para ‘ir por él’; “La mayoría de amenazas eran de españoles. Fui comisario en el GP de Australia y las repercusiones fueron terribles“.



Según la cámara onboard de Russell y la telemetría muestra que el español redujo su velocidad considerablemente antes de las dos zonas de DRS, por lo que a los comisarios le pareció una maniobra peligrosa.

“Tengo suerte de tener los hombros anchos, me parece patético que me señalaran a mí. H abía mensajes con emojis de puñales en la parte inferior de la pantalla, gente que decía ‘sabemos dónde vives, iremos a por ti ”

En varios mensajes, los seguidores del piloto español acusaron a Hebert de que no tenía la capacidad de juzgar una maniobra de carrera ya que nunca había sido campeón de la F1 a diferencia de Alonso que tiene dos campeonatos.

Johnny Herbert y Fernando Alonso no son precisamente mejores amigos, de hecho, por allá del 2016 ambos tuvieron un desencuentro. Alonso se encontraba en McLaren y se aventó aquella icónica frase ‘Engine GP2’ para referirse a la poca potencia de su motor, lo que terminó por romper la relación con su equipo y acabó en su salida.

Durante la transmisión, Herbert en su rol como comentarista le dijo a Fernando que si no le gustaba el auto que se fuera del equipo, palabras por las que el asturiano lo fue a buscar y le dijo que al menos él no se retiraría para ser comentarista, porque era campeón del mundo.

“Las amenazas duraron dos semanas y siguen llegando, es parte del mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión pero no tiene hechos que la respalden. Los comentarios sobre saber dónde vivía, los puñales y las amenazas de que me iban a hacer daño. No entiendo la mentalidad de la gente que hace eso, no son verdaderos aficionados a la F1 y estoy seguro de que Fernando se avergonzaría si supiera que sus fans están haciendo eso“

