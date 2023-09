Lo que necesitas saber: Jorge Vilda explicó que no ha vuelto a hablar con Luis Rubiales desde el día de la asamblea

Jorge Vilda fue cesado como técnico de la Selección Femenil de España, casi dos semanas después de haber conquistado el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y tras la suspensión de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Futbol, por su comportamiento en la final contra Inglaterra, tanto en el palco, como con las jugadoras, en especial con Jenni Hermoso.

Tras ser despedido, Vilda compartió un mensaje en el que explicó parte de su experiencia al recibir el mensaje de su despido, así como su relación con Luis Rubiales, quien en la asamblea extraordinaria en la que lanzó el mensaje de “no voy a dimitir”, y a quien aplaudió tras recibir una propuesta para renovar contrato, junto con un sustancial aumento de sueldo.

“El anuncio de la renovación de Rubiales fue con todos los asambleístas presentes de un contrato que ya estaba perfeccionado anteriormente”, indicó el estratega, quien consideró injusto su despido. “No me lo esperaba. Yo iba con otra idea”.

“Siempre te queda la ilusión y la esperanza del buen trato que siempre he recibido. Me veía con fuerzas y ganas de disputar una Nations League, unos Juegos Olímpicos… me motivaba mucho como entrenador”, mencionó.

✖️ "Después de la emoción, me giro al palco y se lo dedico a todos los que estaban ahí. También a mi familia y amigos"



?‍♂️ "Cómo reaccione cada uno, no es responsabilidad mía"



?️ Vilda relata cómo vivió el gesto de Rubiales en el palco, en @ellarguero pic.twitter.com/ilmDeZtSaN — El Larguero (@ellarguero) September 5, 2023

Así fue el anunció del despido de Jorge Vilda

Vilda explicó que su despido fue explicado como parte de una reestructuración, en una reunión en la cual estuvo presente Pedro Rocha, presidente interino de la Federación Española de Futbol.

“Ha sido una breve reunión con Pedro Rocha, el secretario y el vicepresidente de Igualdad. La explicación han sido cambios estructurales. Después de 17 años en el futbol femenino, de todo lo conseguido, tengo la conciencia tranquila porque sé que he dado el 100%. No lo entendía y no veía merecido mi cese”, explicó.

Jorge Vilda había quedado bajo señalamientos desde que 15 jugadoras pidieron cambios en la selección después de la Eurocopa. Las jugadoras exigían seriedad tanto en el trato como en la forma de preparar los entrenamientos, sin embargo, el estratega se mantuvo al frente.

Jorge Vilda, ex entrenador de la Selección de España – Foto: Getty Images

La relación con Luis Rubiales

Vilda explicó la escena en la que aplaudió a Rubiales y dijo sintió de alguna manera una presión a ver a más de 100 personas aplaudiendo, muchas de ellas incluso de pie, sin embargo, indicó que después de la asamblea no ha mantenido comunicación con él. “No he vuelto a hablar con Rubiales desde la Asamblea.”

“Jamás aplaudiré nada machista. Jamás aplaudiré algo que vaya en contra de la lucha de la igualdad. Yo no sabía muy bien a lo que iba a esa asamblea, pensábamos que íbamos a vivir una dimisión. El presidente está valorando tu trabajo y anuncia tu renovación… eso lo aplaudí. También aplaudo una gestión con un presupuesto que se ha multiplicado por cuatro. Cuando aplauden 150 personas es difícil ser el único que no lo hace”, dijo.

Apoyo a Jenni Hermoso

Asimismo se refirió a Jenni Hermoso, de quien indicó que pasa un mal momento. “A Jenni la conozco desde hace 16 años. Hemos evolucionado juntos en el futbol. Ha hecho un pedazo de Mundial y sé que lo está pasando mal, ella y su familia. Ella está esperando que pase todo esto. No he hablado con ella, he desconectado bastante del teléfono. Pero no me gusta que ella lo pase mal”.

Getty Images

Sobre el beso de Rubiales, indicó que no lo vio en el momento de la premiación, y deslindó de todo el caso a la jugadora, quien forma parte de las investigaciones de las autoridades españolas por agresión sexual. Vilda calificó el gesto de Rubiaes como “un acto impropio… yo no pido a Jenni que salga a hablar”, dijo el timonel quien tomará un receso antes de involucrarse en otro proyecto.

Te puede interesar