¡Púmbale! Joseph Blatter y Michel Platini son acusados ​​de fraude en Suiza

No hagas cosas buenas que parezcan malas y mucho menos cosas malas que en realidad son delitos, al parecer no les dijeron en sus casas esas palabras a Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA y a Michel Platini, ex presidente de la UEFA.

Ambos ex mandatarios del futbol enfrentan a la justicia por fraude y otros delitos fiscales suizos, así lo dictó un tribunal de Suiza por la investigación de un pago de 2 millones de francos suizos. El juicio sería ante un tribunal penal federal en Suiza.

¿Por qué comenzó todo esto del fraude? La cosa es sencilla, en 2011 Michel Platini solicitó de manera escrita que se le pague un salario adicional retroactivo por una labor que realizó de asesoramiento presicencial a Joseph Blatter de 1998 a 2002.

El pago lo aprobó Sepp Blatter algunas semanas después y la FIFA otorgó esos dos millones de francos suizos al ex jugador de la Juventus. Una investigación que comenzó en 2015, econtró algunas irregularidades en todo el proceso y finalmente, ese mismo pago es por el que están siendo acusados.

Tanto Joseph Blatter como Michel Platini negaron categoricamente durante mucho tiempo que nunca habían obrado mal y hasta llegaron a decir que fue un acuerdo verbal entre ambos que el dinero se pagara después. Peeeeeero, la justicia piensa otra cosa diferente.

¿De qué son acusado Joseph Blatter y Michel Platini?

Joseph Blatter ha sido acusado de fraude, mala administración, malvesación de fondo de la FIFA y falsificación de un documentos. Ahí nada más para el ex presidente de la FIFA, que en esta investigación no ha quedado bien parado ante la justicia.

La leyenda del futbol y ex presidente de la UEFA, Michel Platini también tiene cola que le pisen. Pues fue acusado de fraude, apropiación indebida, falsificación y ser cómplice de la supuesta mala gestión de Joseph Blatter y pues aquí sí aplica el dicho: “Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”.

Pero como toda acusación tiene un sustento legal, la Fiscalía Federal presentó en comunicado los artículos del Código Penal suizo que rompieron este par de ex mandatarios. Por fraude el artículo 146 párrafo 1 del Código Penal suizo, posible malversación de fondos el artículo 138 párrafo 1 párrafo 2, por agencia infiel subeventual el artículo 158 párrafo 1 párrafo 1 + 3 y por si fuera poco, por la falsificación de documentos el artículo 251 No. 1 Párr. 1 + 2, eso nada más de Blatter.

A Michel Platini por en fraude también el artículo 146 Párrafo 1, por eventual participación en malversación el artículo 138 Párrafo 1 y 2, por la eventual participación en agencia infiel el artículo 158 Párrafo 1 + 3, además de ser acusado de ser un ayudante el artículo 25 y la falsificación de documentos el artículo 251 No. 1 Párr. 1 + 2.