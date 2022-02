Por primera vez, un mexicano formó parte del NBA All-Star. Juan Toscano se codeó en el mismo evento en el que están los mejores jugadores de la liga, entre ellos LeBron James, Steph Curry, James Harden, Kevin Durant, Devin Booker sólo por mencionar algunos.

Toscano, quien en diciembre de 2020 fue cortado por los Warriors y luego firmado con un contrato de dos vías, dio cátedra en el concurso de clavadas, que se han convertido en una de sus especialidades con los Golden State Warriors en la actual temporada.

Ahí compitió contra Cole Anthony, del Orlando Magic, Obi Toppin, de los New York Knicks; Jalen Green, de los Houston Rockets en la primera ronda, en la cual cada jugador tuvo dos turnos y el mexicano libró el primer filtro, de modo que calificó a la final, junto con Obi Toppin.

Las clavadas que lo pusieron en la final

Toscano fue el segundo en hacer acto de presencia, con tenis con los colores de la bandera de México, así como vivos de la misma bandera en el jersey de los Warriors. Toscano fue el único que logró su volcada en el primer intento y obtuvo una calificación de 44 puntos tras violentar el aro con un salto sobre Andrew Wiggings.

En la segunda ronda, el mexicano falló en su primera intento, pero en el segundo acertó con una carrera libre y un salto de 360 grados en el aire y aunque se pasó un poquito respecto a la ubicación del aro, por lo cual obtuvo una calificación de 43 unidades, con las cuales llegó a 87 en total, y se clasificó a la final, junto con Obi Toppin.

Juan Toscano-Anderson follows up his 44 with a 43.. he’s in the #ATTSlamDunk final!#StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/3fTFsKvcxZ — NBA (@NBA) February 20, 2022

Calificaciones

Obi Toppin: 90 puntos

Juan Toscano: 87 puntos

Cole Anthony: 70 puntos

Jalen Green: 83 puntos

¿Cómo le fue a Toscano en la final?

Al calificar como sublíder, el mexicano abrió la segunda ronda y en su primer turno e quedó corto, de modo que su clavada no fue tan espectacular, y fue castigado con una calificación de 39 puntos, mientras que Toppin, quien falló sus dos primeros intentos, fue más espectacular que le dio 45 unidades.

En la segunda ronda, el mexicano batalló para ejecutar su clavada, y finalmente después de tres intentos, el mexicano no encontró el aro y fue castigado con 30 unidades, de modo que todo quedó en charola de plata para Toppin, quien aprovechó para una volcada “sencilla” para asegurar el triunfo.