Lo que necesitas saber: Real Madrid es líder de la Champions con 15 puntos tras cinco jornadas

Real Madrid remontó al PSV Eindhoven y Jude Bellingham marcó un golazo en la Champions League, contra PSV Eindhoven, que bien podría entrar en la lista del próximo Puskas, y ahora el equipo merengue es líder del torneo (a falta de lo que haga mañana el PSG) en la fase de de liga, pues ha ganado los cinco partidos que ha disputado hasta ahora. Hoy goleó al PSV 5-1.

Jude Bellingham, del Real Madrid / Champions League

Triunfo del Real Madrid y golazo de Jude Bellingham

Esta es la tercera vez que Real Madrid debe remontar en Champions. La primera y más dramática fue contra la Roma, con la cual perdía 3-1 al monito 83 y terminó ganando 4-3.

También remontó contra el AEK y ahora contra PSV Eindhoven, que se fue al descanso con el 0-1, pero se regresó a casa con el 3-1. Todo funciona en el Real Madrid de José Mourinho, incluso Vinicius marcó su primer gol en el torneo.

A continuación, disfruta el perro golazo de Jude Bellingham. (Niños, intenten esto en casa).

El casi gol de Chilena de Santi Giménez en la Champions League

Santi Giménez enfrentó al Feyenoord, su primer equipo en Europa y donde brilló y arrancó como titular. Fue recibido con cánticos y salió de cambio a los 60 minutos.

En los primeros 11 minutos estuvo muy cerca de marcar un gol de chilena, con el cual su equipo se habría puesto en ventaja 2-0. El gol se le sigue negando al mexicano.

¡EL GOLAZO QUE IBA A HACER SANTIIIIIII! Era para apagar e irnos del estadio. @Feyenoord 0-1 @FCPorto #ChampionsLeagueEnFOX https://t.co/ulKjWAfIdh — FOX (@somos_FOX) November 24, 2026

¿Qué más pasó hoy en la Champions League?

Tienes que ver el golazo de Viktor Gyokeres con el cual Arsenal se adelantó ante Borussia Dortmund. El partido terminó empatado 1-1.

¡GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO! Qué disparo de Viktor Gyökeres que sorprende a Gregor Kobel y el Arsenal ya lo gana. #Arsenal 1-0 #Dortmund #ChampionsLeagueEnFOX https://t.co/nl7VAQmnbW — FOX (@somos_FOX) November 24, 2026

Kevin de Bruyne, actual jugador del Napoli, regresó a la cancha del Manchester City, donde es ídolo, y su antigua afición lo recibió con un tifo espectacular y cuando fue sustituido en el segundo tiempo fue ovacionado.

El tifo dedicado a Kevin de Bruyne

¿Hay algún otro gol más doloroso que este? Galatasaray le ganó al Aston Villa 1-0, con gol de Deniz Gull, quien en su remate de cabeza se llevó un golpazo en la cara, de modo que festejó con un río de sangre en el rostro.

Deniz Gul, tras el golpe en la nariz

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