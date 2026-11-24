Lo que necesitas saber: El estadio de Santos Laguna fue inaugurado en el 2009

México presentó cuatro sedes para albergar el Mundial Femenil del 2031, pero una de ellas ha sido evaluada como la peor dentro de las 20 sedes presentadas en la candidatura conjunto entre Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y nuestro país, se trata del Territorio Santos Modelo, de Torreón, que recibió una calificación de 3.2.

Reporte ubica al Estadio de Santos como el peor evaluado para el Mundial Femenil

Cada uno de los estadios es analizado por un comité, y entrega calificaciones en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor calificación, y resulta que la casa del Santos Laguna apenas cumple con los requerimientos mínimos.

Estadio Corona de Santos Laguna / Mexsport

El reporte de Bid Evaluation Task Force de FIFA señala deficiencias en cuanto a las dimensiones de la cancha, accesibilidad a las tribunas, sostenibilidad y áreas de estacionamiento, además de infraestructura hotelera, por lo cual el inmueble tendría que realizar ajustes al respecto para mantenerse dentro de los 20 inmuebles mundialistas.

Al igual que el TSM, el estadio de Kingston, en Jamaica, recibió una calificación baja, de 3.2. Se trata de un estadio viejo que no ha recibido mantenimiento adecuado, por lo cual se tendría que realizar una remodelación importante.

Estadio de Kingston, en Jamaica / Mexsport

Otro estadio que recibió una calificación baja es el RFK Stadium, Washington D.C., en Estados Unidos, sin embargo, la calificación baja es porque aún no está construido y se entiende que hay riesgos de que su construcción presente retrasos y otros riesgos.

Estadio Monterrey, el mejor evaluado de México

Los otros tres estadios propuestos en México para el Mundial Femenil 20231 son el Azteca (Estadio Banorte), el Akron, de Guadalajara/Zapopan y el BBVA, de Monterrey, los cuales ya fueron mundialistas en este 2026 en la Copa del Mundo varonil, y de los cuales el estadio regiomontano es el mejor evaluado.

El estadio mundialista ha recibido varios reconocimientos./Imagen Monterrey en Imágenes Facebook

El estadio de Rayados obtuvo una calificación de 4.2, pero el mejor evaluado de los cuatro países anfitriones es el Mercedes-Benz, de Atlanta, así como como el MetLife de Nueva Jersey y el SoFi Stadium de Los Angeles, con una calificación de 4.5.