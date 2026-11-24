Lo que necesitas saber: En la Copa América del 2024, México fue eliminado en fase de grupos.

¿México podría jugar otra Copa América? Seguro ya se enteraron de que la próxima edición será en Estados Unidos y aquí viene lo bueno. Ya que Conmebol y Concacaf organizarán el torneo de forma conjunta, habrá espacio para que participen 6 selecciones de la zona, entre las que podría estar la Selección Mexicana de Rafael Márquez.

La Copa América del 2028 se jugará del 9 de junio al 9 de julio de 2028 en territorio estadounidense, el mismo que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la FIFA para sus torneos oficiales.

“La 49.ª edición de la Copa América de la CONMEBOL se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con un calendario que incluye 25 jornadas. El torneo contará con la participación de 16 selecciones nacionales, que incluyen a 10 asociaciones miembro de la CONMEBOL y seis representantes de la Concacaf“.

Fotografía @CopaAmerica vía X

¿Qué necesita México para clasificar a la Copa América?

La Selección Mexicana debe quedar, mínimo, entre los seis mejores equipos de la Copa Oro 2027 para clasificar a la Copa América del 2028. De lo contrario se quedará fuera y seguramente recibirá muchas críticas.

“Las seis selecciones nacionales de la Concacaf que participarán en la Copa América CONMEBOL 2028 se clasificarán por mérito deportivo a través de la Copa Oro de la Concacaf 2027 , que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio de 2027“.

Eso quiere decir que en la próxima edición de la Copa América jugarán un total de 10 selecciones: 10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf.

Rafa Márquez en conferencia de prensa / Mexsport

¿Cómo le fue a México en su última Copa América?

Mal. En la Copa América del 2024, la Selección Mexicana, en aquel entonces dirigida por Jaime Lozano, fue eliminada en fase de grupos. Sumó apenas 4 puntos, resultado de su 1 victoria, 1 empate y 1 derrota.

No todo ha sido malo para México en la Copa América. En las ediciones de 1993 y 2001 se quedó con el subcampeonato. Mientras que en 1997, 1999 y 2007 llegó hasta el tercer lugar.

Ya veremos si pueden clasificar y mejorar esos resultados o se van eliminados en fase de grupos, otra vez.