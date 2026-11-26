Inés Gómez Mont es acusada de presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Lo que necesitas saber: Gómez Mont es acusada nada más y nada menos que de presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Al parecer, Inés Gómez Mont sí montó una venta de garage con todas sus bolsas de lujo y es que tal parece que sí le alcanzó para pagar su fianza y por fin salir de su custodia temporal, aunque ahora resulta que se nos peló, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ya confirmó que se nos fue a su natal España.

Hay mucho chisme sobre este tema, así que siéntate, tómate un ratito, que acá te contamos todo el relajo que se trae con la ley.

Foto: especial.

Y es que justamente el pasado 30 de octubre nos soltaron la bomba de que las autoridades arrestaron a la actriz y presentadora de televisión en Estados Unidos.

Foto: especial-Milenio.

Aunque no creas que tuvo que ver con su supuesta participación en negocios ilícitos, más bien, todo esto estuvo relacionado con algunas irregularidades en su situación migratoria.

Y este 24 de noviembre se dio a conocer que la presentadora pagó su fianza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE. Y aunque ya salió, no puede cantar victoria del todo, pues acá en México cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra.

¿Y de qué se le está acusando?

Pues bueno, de este lado del charco, Gómez Mont es acusada nada más y nada menos que de presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Y ella no sería la única, pues su marido, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, también estaría relacionado con un supuesto esquema de desvío y lavado de recursos públicos mediante empresas fantasma. Una familia con bastante historial, tal parece.

Foto: Especial

Sí se nos peló

¡Se cancela todo! Y es que resultó que Inés Gómez Mont agarró todas sus cosas y se nos fue directito a su natal España.

Y es que, por si no lo sabías, la exconductora tiene dos nacionalidades, la mexicana y la española.

Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien confirmó este suceso y, al parecer, no estaba nada contenta. Y es que no es para menos, pues resulta que Interpol retiró su ficha roja hace un mes.

Por lo que, cuando la detuvieron, ya no tenía una orden de captura internacional vigente, así que su pleitecito solo lo traía con Migración. Por eso, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de deportarla a España, según confirmó la presidenta.

Foto: Rodolfo Angulo-Cuartoscuro.

La mandataria andaba muy molesta, no solo con Interpol, sino también con el gobierno de Estados Unidos, pues consideró que no hubo reciprocidad.

Esto porque aseguró que, así como México les ha enviado a 94 delincuentes, también ha solicitado varias extradiciones. Hasta parece que andamos intercambiando estampitas del Mundial.

Aunque no puede cantar victoria todavía, pues resulta que la presidenta ya solicitó su extradición a España. Así que ya veremos si España sí es amiguis de México o no.

5 años buscando a Gómez Mont

Poco después, la Fiscalía General de la República (FGR) salió a decir que ya había solicitado “formalmente” a España la extradición de la conductora.

Según la FGR, desde que Gómez Mont huyó de México, han trabajado para que se presente ante la justicia, cosa que le ha llevado 5 años.

Foto: @FGRMexico.

Y mientras todo eso sucedía, Inés Gómez Mont reapareció… en Instagram. O, bueno, reactivó su cuenta y publicó un extraño mensaje sobre un supuesto detector de mentiras que con ayuda de la IA, ¿analizaría su caso?