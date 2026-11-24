Lo que necesitas saber: En aquel partido, el Crystal Palace se había llevado la victoria 1-0 con gol de Lexy-Lloyd Smith.

Al Crystal Palace Femenil le cayó una deducción de 3 puntos, por exceder el número de ventanas permitidas para hacer cambios, durante el partido contra el Everton del 6 de septiembre del 2026.

“El Crystal Palace ha sido informado de la decisión de un panel de aceptar la recomendación de la WSL de descontar tres puntos de nuestra clasificación en la Barclays Women’s Super League 2026/27, tras el cambio realizado en el minuto 97 que utilizó una ‘cuarta’ ventana de sustituciones en nuestro reciente partido contra el Everton”.

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De acuerdo con el reglamento de la Women’s Super League, cada equipo tiene la oportunidad de realizar hasta cinco cambios, siempre y cuando sea dentro de las tres ventanas permitidas, cuando el juego se detenga y el árbitro lo autorice.

“Solo se podrá realizar una sustitución cuando el juego se detenga por cualquier motivo y el árbitro lo autorice… Un club, a su discreción, podrá utilizar cinco jugadores suplentes durante un partido… Para evitar cualquier duda, cada club dispone de un máximo de tres oportunidades de sustitución en cada partido…”

En aquel partido, el Crystal Palace se había llevado la victoria 1-0 con gol de Lexy-Lloyd Smith. Sin embargo, tras la decisión del tribunal independiente, perderán esos 3 puntos.

¿Con cuántos se queda el Crystal Palace?

Aunque el Tribunal Independiente aseguró que el error del Crystal Palace Femenil fue involuntario y sin intenciones de ganar ventaja, era necesario imponer una sanción. Sobre todo, para evitar que el resto de los equipos lo repliquen y respeten el reglamento.

“El Tribunal concluyó que una deducción de tres puntos no iba más allá de lo necesario para castigar la infracción, reivindicar a los clubes que cumplen las reglas, disuadir futuras infracciones y mantener la confianza pública en la imparcialidad de la competición”.

Jo Potter, entrenadora del Crystal Palace, realizó sus cambios en los minutos 52, 62 y 83; hasta ahí todo iba bien. El problema fue que, al minuto 97, utilizó una cuarta ventana para realizar otro cambio, algo que iba en el reglamento.

“El Crystal Palace realizó una sustitución en el cuarto periodo de juego, en el minuto 97 del partido, que ganó por 1-0”.

Con la deducción, el Crystal Palace cayó de 9 a 6 puntos, al décimo tercer lugar, por detrás del Birmingham City.