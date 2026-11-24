Lo que necesitas saber: George Russell chocó en las últimas vueltas de Las Vegas y cayó hasta el noveno lugar.

George Russell tenía la intención de trabajar junto a Max Verstappen durante el Gran Premio de Las Vegas. Así como lo leen, después de pasar tooodo el fin de semana quejándose del neerlandés, le propuso a Mercedes armar una estrategia entre ambos para defenderse del resto de los pilotos.

Pero su ingeniero ni siquiera contestó su petición y en Red Bull ni se enteraron de la estrategia que andaba armando Russell con Verstappen, ¿qué creen que hubiera respondido Max a esa propuesta?

Checo Pérez, Drive to Survive / Captura de pantalla

La estrategia de Russell en el Gran Premio de Las Vegas

Max Verstappen arrancó desde la pole el Gran Premio de Las Vegas. Sin embargo, nunca pudo despegarse del resto. Estuvo peleando el liderato con diferentes pilotos: primero George Russell, luego Isack Hadjar, después se metieron Lando Norris y Kimi Antonell.

Todos los coches iban pegaditos, por eso vimos un total de 352 rebases durante la carrera, de los cuales 35 fueron cambios en el liderato ¡Una verdadera locura!

Y ante tal escenario, en la vuelta 11, Russell decidió proponerle a su ingeniero trabajar junto a Max Verstappen. Su idea era que ambos aprovecharan el efecto yo-yo para despegarse del resto de los pilotos, sin pelear entre ellos y cosechar una buena distancia.

Ya al final de la carrera, pelearían ellos dos para quedarse con la victoria, pero sin preocuparse porque otro piloto se pudiera colar en la pelea. No lo estamos inventando nosotros, hay una radio en la que se escucha el siguiente mensaje:

“Vale, me parece bien trabajar junto a Max si eso nos permite despegarnos del grupo. Así que si quiere hacer yo-yo, hagámoslo, pero sin defender“.

Escuchen ustedes mismos, a partir del minuto 3.

¿Qué pasó con la estrategia de Russell?

Nada, absolutamente nada. Su ingeniero no respondió aquella propuesta y Max Verstappen jamás se enteró de aquella estrategia. No queremos echarle más limón a la herida, pero si Max hasta se burló del choque de Russell que lo mandó al noveno lugar, ¿realmente creen que hubiera aceptado aceptar equipo con él?

De cualquier manera, Verstappen se llevó la victoria, demostró que es el mejor piloto de la parrilla actual —por si quedaba alguna duda— y no fue necesario que hiciera estrategias con nadie, ni siquiera con Hadjar, quien, a pesar de ser su compañero de equipo, le peleó por el primer puesto al inicio de la carrera.

Fotografía @Max33Verstappen vía X

Mientras tanto Russell se estrelló contra el muro a dos vueltas del final. Se fue sin podio y conseguir la alianza con Verstappen.