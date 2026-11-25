Residentes de la Ciudad de México o el Estado de México pueden acudir a los tres nuevos módulos habilitados para tramitar la licencia de conducir permanente.

Lo que necesitas saber: El horario de atención está disponible de lunes a viernes para residentes de la CDMX y el Edomex.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) habilitó tres módulos en diferentes puntos de la CDMX para que te lances a tramitar tu licencia de conducir permanente. ¿Lo mejor? ¡No necesitas cita!

Eso sí, mucha atención porque este servicio sólo está disponible para las y los residentes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Estos son los requisitos para tramitar tu licencia de conducir permanente

¡No salgas corriendo todavía! Échale ojo a los documentos que necesitas para tramitar tu licencia de conducir permanente en los nuevos módulos de atención:

Identificación oficial vigente con CURP (puede ser tu INE, pasaporte o cartilla militar)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses o INE con el domicilio visible y completo

Pago de derechos: $1,500 pesos

Foto: @GobCDMX

¿En dónde están los módulos?

Ahora sí vámonos a lo que nos interesa: Los nuevos módulos para tramitar la licencia de conducir permanente están en:

San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez, s/n. Colonia San Andrés Tetepilco, 09440, Iztapalapa, CDMX.

Andrés Molina Enríquez, s/n. Colonia San Andrés Tetepilco, 09440, Iztapalapa, CDMX. Acoxpa: Av. Acoxpa 436, Coapa, 04980, Tlalpan, CDMX.

Av. Acoxpa 436, Coapa, 04980, Tlalpan, CDMX. Universidad: Av. Universidad 936, Colonia Santa Cruz Atoyac, 03310, Benito Juárez, CDMX.

Debido a la alta demanda, CDMX abre un macromódulo

Mucha gente se ha lanzado a tramitar su licencia permanente, provocando gran demanda en los 3 módulos que se colaron; por eso, en un comunicado, la Semovi compartió que se acaba de abrir un nuevo espacio y así poder atender a todos.

La CDMX vio más conveniente abrir un módulo más para así poder atender a toda la banda que quiera tramitar su licencia permanente. Pero, ¿en dónde se encontrará este macramódulo?

Apúntale bien, porque este nuevo espacio será ubicado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva; ahí las personas interesadas podrán obtener su licencia permanente a partir del martes 1 de diciembre en un horario de lunes a viernes de 9:00 a las 19:00 horas.

¿No te queda entre semana? También habrá servicio para los sábados y los domingos, pero ese será en un horario de 9:00 a las 17:00 horas.

¿En qué horarios están disponibles?

Puedes acudir SIN CITA de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 a 5:00 p.m.

Si no tienes chance de lanzarte entre semana tendrás oportunidad de lanzarte sábado y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. ¡OJO! Algunos internautas reportan que, aunque no hay citas, sí están repartiendo fichas a las personas que van llegando. ¡Así que toma precauciones!

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

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