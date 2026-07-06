Lo que necesitas saber: Gil Mora fue titular ante Inglaterra con 17 años

Terminó el Mundial para México y para el Estadio Ciudad de México con la derrota 3-2 ante Inglaterra y aunque las sensaciones son de frustración, hay aspectos que destacar de varios jugadores mexicanos en esta Copa del Mundo, entre ellos Gil Mora, quien a sus 17 años dejó buena impresión, incluidos los jugadores ingleses.

La fiesta del Mundial en México se termina, tras casi un mes, así que te contamos aquellas aspectos que no se vieron antes, durante y después del partido, entre ellos el cambio de playera entre Gil Mora y Jude Bellingham.

Selección Mexicana en el Mundial 2026 / Luis Abraham Balderrama

Bellingham pide playera a Gil Mora

Al final del partido, Gil Mora fue uno de los jugadores más emocionados por el resultado y se le vio llorando mientras caminaba por la cancha, mirando a las tribunas y después al césped.

El joven futbolista de 17 años de edad, fue consolado por varios de sus compañeros y al final, cuando ya iba hacia los vestidores, Gil se encontró con Jude Bellingham, quien también reconoció el juego del mexicano, lo consoló y le pidió su playera.

Jude Bellingham consoles 17-year-old Gilberto Mora and they exchange jerseys. pic.twitter.com/zkvDYfiF7i — All Fútbol MX (@AllFutbolMX) July 6, 2026

"Gilberto Mora":

Porque intercambió playeras con Bellingham pic.twitter.com/SMXN8dGgWd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 6, 2026

El jugador británico del Real Madrid se quitó su playera y se la entregó al mexicano para quedarse con la número 19. ¿Será la primera de varias veces que se encuentren estos dos cracks?

Santi Giménez se fue a un hospital

Santi Giménez entre de cambio para los últimos minutos y no pudo terminar el juego por una lesión. Fue atendido sobre la línea de meta mientras que disputaban los últimos minutos de la compensación.

La lesión parece ser grave, ya que Giménez abandonó el estadio Ciudad de México en camilla y después en ambulancia para ser trasladado a un hospital. Por ahora no hay parte médico.

‘Hormiga’ se reencuentra con ‘Chicharito’

La ‘Hormiga’ González se quedó con las ganas de entrar a la cancha contra Inglaterra, pero al final del partido se reencontró con ‘Chichairito’, quien trabaja para una elevara gringa durante este Mundial.

Chicharito y Hormiga

Hernández aprovechó para consolar y motivar al joven delantero mexicano después de la eliminación en una imagen que le llegará especialmente a los seguidores de las Chivas.