Lo que necesitas saber: Santi Giménez fue operado del tobillo derecho en diciembre del 2025.

La eliminación de México en el Mundial 2026 le salió muy cara a Santiago Giménez, quien tuvo que abandonar los últimos minutos del partido por una lesión en el tobillo.

¿Lo peor? Es el mismo tobillo derecho que le operaron hace unos meses y que lo tuvo fuera de las canchas. Santi abandonó el Estadio Ciudad de México en camilla, no pudo ni despedirse de la afición con el resto de sus compañeros; lo llevaron de emergencia a un hospital.

¿Cómo fue la lesión de Santi Giménez contra Inglaterra?

Al minuto 90+8, justo cuando México buscaba un gol para empatar el partido con Inglaterra, Santiago Giménez se dobló el tobillo derecho mientras disputaba el balón. Fue una lesión incidental, pero lo suficientemente grave para obligarlo a salir de la cancha.

Santi ya no pudo reincorporarse para el resto del partido y el cuerpo médico de la Selección Mexicana tuvo que atenderlo detrás de la portería inglesa.

Lo más preocupante es que no lograron estabilizarlo y fue necesario llevarlo directo al hospital. Acá les dejamos el momento, pero les pedimos discreción con las imágenes.

La operación en tobillo de Santi Giménez

En diciembre del 2025, Santi Giménez se sometió a un desbridamiento artroscópico del tobillo derecho. Estuvo al menos tres meses fuera de las canchas después de la operación. Regresó a los entrenamientos del Milan en marzo del 2026.

Sin embargo, ya había estado en tratamiento desde octubre de aquel 2025. Esa fue la lesión que lo tuvo fuera de actividad y la que lo hizo llegar al Mundial con muy pocos minutos de juego.

Santi Giménez operado con éxito en diciembre del 2025 / Fotografía @Santgimenez_

Tendremos que esperar a lo que diga el parte médico. Y aunque no queremos echarle la sal, pero todo indica que podría tratarse de una lesión grave.