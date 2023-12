Lo que necesitas saber: La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos podría cambiar por motivos de seguridad.

Entre los tantos eventos deportivos que tendremos en el 2024, uno de los más importantes serán los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Paris del viernes 26 de julio al domingo 12 de agosto y en el que varios atletas son los favoritos para arrasar con todo.

Ya hablamos sobre los mexicanos que esperamos que la rompan, como Alexa Moreno, Ale Valencia o Carlos Sansores y ahora es turno de darle espacio a los atletas internacionales como Sunisa Lee en la gimnasia artística, Kylian Mbappé en futbol, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en tenis, quienes serán los favoritos a llevarse el oro en casa una de sus disciplinas.

Foto: París2024.org

Djokovic, Alcaraz y hasta Nadal por el oro

La pelea por la medalla de oro en el tenis masculino será brutal, gracias a la presencia de Novak Djokovic, el número 1 del mundo en el Ranking de la ATP, busca colgarse una presea dorada para igualar a Rafael Nadal en el único título que le hace falta, con todo y que ya es el tenista más ganador de todos los tiempos.

Y de paso dejar atrás aquel tropiezo que tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando se fue con las manos vacías, hasta ahora su mejor resultado ha sido una medalla de bronce en Pekin 2008.

Por su parte, Rafa Nadal, quien ha tenido que ponerle una pausa muy larga a su carrera en las canchas de tenis por varias lesiones, busca cerrar su carrera de manera exitosa en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque primero tendrá que asegurar su lugar.

Carlos Alcaraz en el US Open – Foto: Getty Images

Aunque no será el único español que se robará los reflectores, ya que Carlos Alcaraz también peleará por colgarse al menos una presea dorada. La rama femenil no se queda atrás con Iga Swiatek, cuatro veces ganadora de Grand Slam será otra de las figuras a seguir.

Lee vs Biles por el oro en gimnasia

En Tokio 2020, Simone Biles era la máxima favorita a llevarse al menos dos medallas de oro en gimnasia, sin embargo, decidió dar un paso al costado en medio de la competencia y darle prioridad a su salud mental, fue entonces que Sunisa Lee brilló sobre el resto para colgarse la medalla dorada del All Around individual, pero en los últimos meses no ha logrado competir como estaba acostumbrada por problemas en los riñones.

Foto: Getty Images

A diferencia de Biles, que ha logrado recuperar la confianza y se enfila a defender su marca como la gimnasta con más medallas olímpicas (4 oros, 1 bronce y 2 platas), así que veremos si puede recuperar el trono que dejó pendiente en Tokio o Lee volverá más fuerte para darle pelea a su compatriota.

Medallas de Simone en Juegos Olímpicos

Río de Janeiro 2016 Medalla de oro | Por equipos con Estados Unidos Medalla de oro | Competencia múltiple individual Medalla de oro | Salto Medalla de oro | Suelo Medalla de bronce | Viga de equilibrio

Tokio 2020 Medalla de plata | Artística genera por equipos con Estados Unidos Medalla de bronce | Viga de equilibrio



Kylian Mbappé y Francia por el oro en casa

La Selección de Francia es la favorita natural a llevarse el oro en futbol y no solo por ser el equipo local, también por tener a Thierry Henry como su entrenador, el campeón del Mundo en 1998, tiene como una de sus primeras opciones en la lista a Kylian Mbappé como uno de sus refuerzos, la joya francesa de la que tanto esperan los parisinos y quien también se coronó campeón en Rusia 2018.

Los galos nunca se han llevado el oro en futbol, por eso sueñan con tener a dos ex campeones del mundo para lograrlo.

Caeleb Dressel el nuevo rey de la natación

El siete veces campeón olímpico, Caeleb Dressel es el favorito absoluto para conquistar las albercas en París, quien además posee el récord en los 50 metros estilo libre con un tiempo de 21.07 segundos. En su Río 2016 se llevó dos preseas doradas, mientras que, en Tokio se colgó cinco oros.

Caeleb Dressel / Fotografía Getty images

Medallas de Caeleb Dressel en Juegos Olímpicos

Río de Janeiro 2016 Medalla de oro | 4 × 100 m libre Medalla de oro | 4 × 100 m estilos

Tokio 2020 Medalla de oro | 50 m libre Medalla de oro | 100 m libre Medalla de oro | 100 m mariposa Medalla de oro | 4 × 100 m libre Medalla de oro | 4 × 100 m estilos



Yulimar Rojas la favorita en triple salto

La venezolana Yulimar Rojas ha destacado en los últimos años como la atleta a vencer en el triple salto en Paris, tan solo en el 2023 cosechó el título mundial al aire libre en el Campeonato Mundial de Atletismo y la Liga Diamante en Eugene, así es que sobra razones para verla en lo más alto del podio.

Yulimar Rojas

Medallas de Yulimar Rojas en Juegos Olímpicos

Río de Janeiro 2016 Medalla de plata

Tokio 2020 Medalla de oro

Récords Récord del mundo de triple salto: 15.74 metros (Marzo de 2022, Mundial de Belgrado) Récord del mundo de triple salto al aire libre: 15.67 metros (Agosto de 2021, Tokio 2020) Récord olímpico: 15.67 metros (Agosto de 2021, Tokio 2020)



Noah Lyles ¿Más veloz que Usain Bolt?

En el atletismo el nombre de Noah Lyles ha cobrado cada vez más fuerza, pues a sus 26 años ya tiene varios récords y aunque acumula solo una medalla olímpica en Tokio 2020 se espera que pueda consagrarse en París 2024 como el ‘heredero’ de Bolt.

Noah Lyles, atletismo

Tan solo en el Mundial de Budapest, Lyles se convirtió en campeón y de pasó se quedó con el récord de 100 metros en 9.83 segundos, y aunque le falta mucho camino para igualar a Bolt, no quita el dedo del renglón.

Hace algunos años los Juegos Olímpicos eran dominados por Usain Bolt, Michael Phelps, la propia Simone Biles, sin embargo, cada cuatro años podemos ver el nacimiento de nuevas estrellas listas para tomar el lugar en el trono.

Fotografía Getty Images

