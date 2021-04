Tsss: Jugadoras del Birmingham exigen condiciones dignas para competir en la Women’s Super League

¡No sólo pasa en México! El plantel del equipo femenil del Birmingham se unió para mandar una carta a su directiva, en la que piden condiciones dignas para realizar su trabajo y competir en torneos locales y continentales.

La escuadra acaba de perder 6-0 ante el Chelsea y es novena en la Women’s Super League con apenas 13 puntos. Sin embargo, estos resultados están relacionados con más aspectos que sólo lo futbolístico.

Entre otras cosas, las jugadoras cuentan con poco acceso a gimnasios y salas de fisioterapia o rehabilitación. Asimismo, tienen que viajar el mismo día de sus partidos, con la excusa de que se encuentran en una ciudad céntrica.

El contenido de la carta fue difunfido por The Telegraph, que también buscó una respuesta del club para esclarecer la situación. Además de lo ya mencionado, las futbolistas argumentan que siempre han recibido negativas para reunirse con los directivos.

“No es ningún secreto que tenemos uno de los presupuestos más bajos de la Liga y el COVID-19 agravó la situación. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en un momento muy difícil para el futbol profesional“, indicó una fuente al diario.

