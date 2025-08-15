Overview: La temporada 2025 de la Liga del Pacifico inicia el oficialmente el 14 de octubre.

Los Tomateros de Culiacán revelaron a los invitados que tendrán durante la pretemporada en el 2025 y ¿Adivinen quién apareció en la lista? El mismísimo Julio Urias. Seguro recuerdan que en el 2023 fue acusado de violencia doméstica e incluso la MLB lo suspendió durante un tiempo.

Bueno, pues ahora busca regresar a la actividad después de un par de años fuera, y lo hará dentro de los 65 invitados de los Tomateros.

Julio Urías con los Dodgers

Julio Urias en pretemporada con los Tomateros de Culiacán

La lista de invitados a la pretemporada de los Tomateros de Culiacán se compone de: 7 receptores, 12 jugadores de cuadro, 6 jardineros y 40 lanzadores. De todos estos nombres, el que más destacó fue el de Julio Urias.

Urias, originario de Culiacán, fue sentenciado por las autoridades de Los Ángeles a 3 años de libertad condicional. Además de realizar servicio comunitario y formar parte de un programa sobre la violencia doméstica.

El 17 de julio, la MLB le levantó al suspensión que había en su contra, lo que significa que, en caso de que un equipo este interesado en sus servicios, podrán contratarlo sin ningún problema.

Pretemporada de los Tomateros de Culiacán

Sin embargo, para que eso suceda Urias debe recuperar el nivel de Grandes Ligas. Estuvo dos años fuera de competencia, mientras arreglaba sus problemas con la ley, por lo que la pretemporada con los Tomateros será su oportunidad de reencontrarse con el béisbol.

¿Qué hará Julio Urias con los Tomateros?

Julio Urias, como el resto de invitados a la pretemporada harán 13 días de trabajo físico, táctico y estratégico previo a los 15 juegos de preparación que inician el 21 de septiembre. El equipo tendrá giras por La Paz y Puerto Vallarta. En los que seguramente Julio tendrá participación.

Si bien, Urias no tiene contrato con ningún equipo de la MLB, esto no significa que lo veremos en la temporada regular en México.