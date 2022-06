Los comentarios racistas por los que Red Bull suspendió al piloto Juri Vips

Red Bull anunció la suspensión inmediata de su piloto Juri Vips, apenas unas horas después de que hiciera comentarios racistas en un video en vivo. El estonio es uno de los más avanzados en la academia de los ‘Toros’ y hace poco se rumoraba que podría encontrar una oportunidad en AlphaTauri para llegar a Fórmula 1.

Peeero las cosas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Varios usuarios difundieron videos en redes sociales en los que Vips habla sobre el color de piel de otra persona y se refiere al color rosa como ‘gay’. La reacción de la escudería no se hizo esperar.

“Red Bull Racing ha suspendido al piloto junior Juri Vips de todas las funciones del equipo con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa sobre el incidente. Como organización condenamos el abuso de cualquier tipo y tenemos una política de tolerancia cero al lenguaje o comportamiento racista dentro de nuestra organización“, dijo el equipo en un comunicado.

Por su parte, Juri Vips se pronunció al respecto en redes sociales. Además de lamentar lo que hizo horas antes, aseguró que colaborará con Red Bull durante la investigación.

“Quiero disculparme por el lenguaje ofensivo que utilicé en una transmisión hoy más temprano. Este lenguaje es inaceptable y no refleja mis valores. Me arrepiento profundamente de mis acciones y este no es el ejemplo que quiero dar. Voy a cooperar completamente con la investigación“.

Especial

¿Quién es Juri Vips y por qué es importante para Red Bull?

Juri Vips tiene 21 años y es uno de los pilotos que ha trabajado con Red Bull desde 2020. Su formación nos remonta a Fórmula 4, Fórmula 3 y ahora a Fórmula 2, categoría en la que compite desde 2021.

Desde hace meses, el estonio se perfiló como candidato a llegar eventualmente al Gran Circo; no obstante, se dice que ahora todo puede cambiar. Cabe resaltar que incluso ya había sustituido a Checo Pérez en una sesión de práctica libre en el GP de España.

Getty Images